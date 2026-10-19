Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn TP Quảng Ninh đã từng bước ổn định, vận hành nền nếp, hiệu quả. Không chỉ bảo đảm hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương thông suốt trong quá trình sắp xếp tổ chức, mô hình mới còn tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1/7/2025, tổ chức cơ quan quân sự địa phương ở Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về đầu mối tổ chức, biên chế, mà còn là bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo hướng tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Với đặc thù có biên giới, biển, đảo, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, Quảng Ninh đặt ra yêu cầu cao trong quá trình sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Bộ máy mới phải nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, đồng thời bảo đảm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để gián đoạn nhiệm vụ hoặc hình thành khoảng trống trong công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS xã Bình Liêu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ CHQS thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các bước sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ và thiết lập cơ chế hoạt động phù hợp với mô hình mới. Theo đó, toàn thành phố hoàn thành giải thể 13 ban CHQS cấp huyện, thành lập 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và tổ chức 54 ban CHQS xã, phường, đặc khu. Đầu tháng 8, tiếp tục giải thể, tổ chức lại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập 2 trung đoàn bộ binh trực thuộc Bộ CHQS thành phố.

Trên nền tảng tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, các cơ quan quân sự địa phương đã nhanh chóng bắt nhịp với phương thức hoạt động mới, chủ động rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường phối hợp với các lực lượng trong nắm, xử lý tình hình địa bàn. Đáng chú ý, việc giảm tầng nấc trung gian đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp, nhất là cơ quan quân sự cơ sở. Từ những chuyển biến trong tổ chức và phương thức chỉ huy, điều hành, hiệu quả của mô hình mới từng bước được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nâng cao chất lượng nhiệm vụ

Sau hơn một năm vận hành, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quảng Ninh đã phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dấu ấn nổi bật là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Trong điều kiện không còn cơ quan quân sự cấp huyện, các khâu tuyển quân được tổ chức theo cơ chế mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn thành phố đã tổ chức giao, nhận quân tại 10 địa điểm, bàn giao 2.100 công dân cho các đơn vị quân đội, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng tuyển quân tiếp tục được bảo đảm, trong đó có 264 công dân trình độ cao đẳng, đại học; 27 đảng viên và 971 công dân tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trung tá Bùi Xuân Hữu (thứ hai, phải sang), Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoành Mô, thực hiện công tác thâm nhập hồ sơ trong quy trình tuyển quân 2026.

Cùng với đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được chú trọng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm từng địa bàn. Toàn thành phố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với 25.455 đồng chí, gồm 16.355 dân quân và 9.100 tự vệ. Vai trò của ban CHQS cấp xã được phát huy trong tham mưu xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là tại các địa bàn biên giới, biển, đảo.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng. Các cơ quan, đơn vị chủ động điều chỉnh nội dung, kế hoạch huấn luyện phù hợp với tổ chức mới; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi. Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp nắm tình hình, bảo vệ địa bàn, xử lý các tình huống được triển khai thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh từ cơ sở.

Trong công tác phòng thủ dân sự, Bộ CHQS đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp thành phố, chỉ đạo 54 ban CHQS cấp xã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cùng cấp. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, nâng cao khả năng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh.

Những kết quả đạt được cho thấy mô hình cơ quan quân sự địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang Quảng Ninh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành; xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.