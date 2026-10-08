Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Những việc làm thiết thực ở cơ sở đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng CCB trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Lực lượng Tổ an ninh cơ sở do cựu chiến binh làm nòng cốt ở khu Bãi Cháy 6 (phường Bãi Cháy) tham gia tuần tra, nắm bắt tình hình địa bàn.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Đàm Huy Đắc cho biết: Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB thành phố luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Không chỉ vững vàng về chính trị, lực lượng CCB còn là cầu nối truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội CCB trên địa bàn thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống” cho khoảng 58.000 giáo viên, học sinh, thanh niên. Bên cạnh đó, Hội đã động viên 2.370 thanh niên lên đường nhập ngũ và tiếp nhận 1.500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bằng uy tín và kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, toàn Hội đang duy trì hiệu quả 2.422 tổ “Nhân dân tự quản về ANTT”, 42 tổ ATGT tại cổng trường học và 17 tổ bảo đảm ATGT đường sắt. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, gần 20.000 lượt hội viên đã trực tiếp tham gia phối hợp tuần tra, giữ gìn ATGT và trật tự xã hội. Lực lượng CCB cũng tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 1.243 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra biên giới, phòng chống tội phạm, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và bạo lực học đường.

Hội CCB phường Hà Lầm tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa và môi trường, nhiều phong trào do CCB làm nòng cốt đã lan tỏa rộng khắp. Điển hình như tại phường Đông Triều, Hội CCB đã duy trì mô hình “Thắp sáng đường quê” với 1,5km đường ngõ xóm được lắp hệ thống chiếu sáng từ nguồn xã hội hóa. Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” dài hơn 2,5km đạt chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp duy trì đều đặn với khoảng 150 lượt hội viên tham gia "Ngày Chủ nhật xanh" mỗi tuần, góp phần làm thay đổi diện mạo không gian sống ở cơ sở.

Trên "mặt trận" phát triển kinh tế, các thế hệ CCB tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã phối hợp hiệu quả với Ngân hàng CSXH thành phố tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất; đặc biệt là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ những chính sách hỗ trợ thiết thực, phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp" đã đạt những kết quả ấn tượng: Toàn Hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống chỉ còn 36 hộ (chiếm 0,07%), số hộ khá và giàu đạt 31.258 hộ (chiếm 58,42%) tổng số hội viên.

Không chỉ dừng lại ở quy mô gia đình, các hội viên CCB còn năng động hội nhập kinh tế thị trường. Toàn thành phố hiện có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ kinh doanh do CCB làm chủ. Hệ thống này không chỉ tạo việc làm ổn định cho hơn 16.000 lao động địa phương mà còn đóng góp tích cực vào các quỹ an sinh xã hội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Từ việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn ANTT đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giáo dục thế hệ trẻ, mỗi việc làm của CCB đều ghi dấu ấn đậm nét bản lĩnh và nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.