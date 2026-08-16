Đến 11h ngày 16/8: Toàn tỉnh đã có 91,07% cử tri đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn, khu

Đến 11h ngày 16/8, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 357.222/392.246 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 91,07%.

Khu Hồng Hải 2 tổ chức khai mạc bầu cử Trưởng khu nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó có 28/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành bầu cử, đạt 51,85%; 472/624 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành bầu cử, đạt 75,64%. 13/54 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu 100%, đạt 24,07%; 269/624 thôn, bản, khu phố có tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu 100%, đạt 43,11%.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc bầu cử này, các cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh sẽ trực tiếp bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố - những người đại diện cho cộng đồng dân cư, tổ chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở.

Khu Quang Trung 6, phường Uông Bí, hoàn thành bầu cử.

Theo báo cáo nhanh, toàn tỉnh có 621 thôn, bản, khu phố tổ chức khai mạc buổi sáng; có 373 thôn, bản, khu phố khai mạc trước 07h00, sớm nhất là 05h30 (thôn Đồng Tâm, xã Điền Xá). 03 thôn (Tân Thanh, Tân Hợp, Đông Thành thuộc xã Quảng Tân) khai mạc buổi chiều do đặc thù công việc và tập quán sinh hoạt của nhân dân.

Tại các điểm bầu cử, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng trình tự, nội dung quy định, với sự tham gia của đông đảo nhân dân, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Lãnh đạo tỉnh, các địa phương và cơ sở được phân công dự khai mạc tại các tổ bầu cử, trực tiếp nắm tình hình, động viên cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình.

Phát phiếu bầu cử cho cử tri đại diện hộ gia đình thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô.

Ngay sau lễ khai mạc, cử tri đại diện hộ gia đình tại các địa phương lần lượt đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định; người dân phấn khởi, tạo nên không khí ngày hội rộng khắp toàn tỉnh.

Các điều kiện phục vụ ngày bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, từ khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, danh sách cử tri, phiếu bầu, tài liệu đến công tác trang trí, khánh tiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ, an toàn và đúng quy định.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu Hòa Bình, xã Tiên Yên, bỏ phiếu bầu trưởng khu.

Tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Giao thông trên địa bàn tỉnh thông suốt, an toàn, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.