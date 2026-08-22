Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027

Sáng 22/8, Sở Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh đã giảm gần 50% đầu mối cơ sở giáo dục, sắp xếp lại các trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, song vẫn bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, từng bước nâng cao tính tự chủ và hiệu quả quản trị nhà trường.

Cùng với đổi mới tổ chức bộ máy, tỉnh tiếp tục dành nguồn lực đáng kể cho giáo dục với 10 chính sách đặc thù được triển khai, hỗ trợ trên 539.000 lượt học sinh và nhà giáo, tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng. Các chính sách về miễn phí sách giáo khoa, sữa học đường, hỗ trợ ăn trưa, đưa đón học sinh, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, khen thưởng học sinh đạt giải quốc tế và chăm lo đội ngũ nhà giáo… đã góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế, tỉnh tiếp tục duy trì trong tốp 10 tỉnh, thành phố có kết quả cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đồng thời đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, thể thao và các sân chơi trong nước, quốc tế.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (mức cao nhất); 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai gắn với giáo dục STEM, ngoại ngữ, chuyển đổi số và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Hiện tỉnh có 91,8% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa; hệ thống trường chất lượng cao và trường nội trú vùng khó khăn tiếp tục được mở rộng. 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyển sinh trực tuyến, học bạ số và quản lý dữ liệu đồng bộ. Công tác tuyển dụng, điều động, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được thực hiện linh hoạt, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Năm học 2026-2027, với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành GD&ĐT tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đổi mới quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục...

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT và khẳng định giáo dục Quảng Ninh đang phát triển theo hướng toàn diện hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và ngày càng gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đã dành nguồn lực lớn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để chăm lo cho người học và đội ngũ nhà giáo. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành trong giai đoạn tới là tổ chức thực hiện hiệu quả, để những chủ trương đúng, chính sách tốt và nguồn lực đã đầu tư thực sự phát huy giá trị trong thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu ngành GD&ĐT chuẩn bị kỹ các điều kiện để năm học mới bắt đầu an toàn, ổn định, nền nếp ngay từ những ngày đầu; khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về đội ngũ, sách giáo khoa, thiết bị, cơ sở vật chất và an toàn trường học. Đặc biệt, ngành cần phối hợp chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đi vào hoạt động hiệu quả, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập cho học sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của người học làm trung tâm, lấy đội ngũ nhà giáo làm nhân tố quyết định và kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tiếp tục rà soát, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; bố trí đội ngũ phù hợp giữa các môn học, cấp học và địa bàn.

Cùng với đó, chuyển đổi số phải thực sự góp phần giảm áp lực hành chính, giảm hồ sơ và các thao tác trùng lặp, để giáo viên có thêm thời gian và tâm sức cho học sinh. Kết quả cuối cùng phải là nhà trường hoạt động hiệu quả hơn, giáo viên phát huy tốt hơn năng lực chuyên môn và học sinh được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt hơn.

Đồng chí cũng yêu cầu việc triển khai STEM, nghệ thuật, thể thao, giáo dục di sản, hướng nghiệp cần bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng cấp học. Đối với AI và công nghệ số, cần triển khai chủ động, bài bản, giúp học sinh biết khai thác công nghệ phục vụ học tập, sáng tạo, đồng thời giữ vững tư duy độc lập, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm trong môi trường số.

Năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT phải là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22/8/2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong thực tiễn, bằng chính chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị nhà trường và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Chủ tịch nước, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.