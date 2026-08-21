Trường ngoài công lập: Khẳng định chất lượng giáo dục

Nghị quyết số 71-NQ/TW nêu rõ: Giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền giáo dục mở, liên thông, bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi người. Quan điểm này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của giáo dục ngoài công lập.

Toàn cảnh Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng) nhìn từ trên cao, với quy mô 6,15ha.

Hiện nay, hệ thống giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân. Toàn tỉnh hiện có 55 trường ngoài công lập (mầm non, phổ thông); cùng với khoảng 390 cơ sở mầm non độc lập tư thục, tạo nên mạng lưới giáo dục ngoài công lập khá phong phú. Toàn khối tư thục hiện có 170 cán bộ quản lý, 3.051 giáo viên và 523 nhân viên. Tỷ lệ đạt chuẩn đạt 100%...

Ghi nhận chung cho thấy, chất lượng giáo dục tư thục những năm gần đây đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhiều cơ sở đã chú trọng phát triển các chương trình giáo dục theo hướng tăng cường ngoại ngữ, công nghệ, STEM/STEAM, kỹ năng và trải nghiệm; đồng thời quan tâm đào tạo học sinh mũi nhọn, xây dựng môi trường học tập an toàn, hiện đại và phát huy tính chủ động của học sinh.

Nổi bật trong số đó là Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng). Với chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định, nhà trường trở thành lựa chọn của đông đảo phụ huynh. Kết thúc năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt 92,9%. Đáng chú ý, số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường đứng thứ 2 trong hệ thống trường tư thục, chỉ sau Trường TH-THCS-THPT Văn Lang.

Hoạt động học của các bé 5 tuổi Trường Mầm non Family (một trường tư thục ở phường Hồng Gai).

Trước thềm năm học mới, trường đưa vào sử dụng khu thể chất với sân bóng rổ, sân pickleball; đồng thời cải tạo, làm mới hệ thống bếp ăn, nâng cao chất lượng phục vụ học sinh. Hệ thống xe đưa đón cũng tăng từ 36 lên 41 xe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của học sinh và phụ huynh.

Cô giáo Nguyễn Thị Khuyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhiều mô hình giáo dục mới được triển khai phù hợp với từng cấp học, như ứng dụng giáo dục STEAM trong môn Mỹ thuật ở cấp tiểu học; dạy Toán bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, lớp 6 và lớp 10...

Hay như với Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long, để thu hút học sinh, nhà trường đã chủ động rà soát, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất trong dịp hè, tạo diện mạo khang trang, an toàn, hiện đại và thân thiện trước thềm năm học mới. Cụ thể, cải tạo khu vực nhà ăn khối tiểu học, cải tạo không gian phòng Mỹ thuật cũ thành phòng học STEAM; cải tạo đồng bộ khu vệ sinh học sinh tầng 1, xây dựng môi trường học tập sạch sẽ, an toàn, văn minh. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên cũng được kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, vững về chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 25% cán bộ, giáo viên nhà trường đã có trình độ thạc sĩ.

Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long học ở phòng máy tính.

Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm phát triển giáo dục ngoài công lập, xác định đây là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục, góp phần huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, như: Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục tư thục theo Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND; mức hỗ trợ bằng mức học phí tương ứng của cơ sở giáo dục công lập.

Cùng với đó, hỗ trợ, cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, góp phần giảm chi phí học tập cho người dân và bảo đảm quyền tiếp cận sách giáo khoa của học sinh; hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng học sinh.

Quảng Ninh cũng quan tâm về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục ngoài công lập đầu tư, hoạt động và phát triển; khuyến khích thành lập mới, củng cố, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục ngoài công lập, từng bước tạo sự bình đẳng trong tiếp cận các chính sách giáo dục giữa học sinh công lập và ngoài công lập.

Sự quan tâm, tạo điều kiện của Quảng Ninh là tiền đề để các cơ sở giáo dục tư thục mạnh dạn đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng và xây dựng những mô hình giáo dục phù hợp với nhu cầu thực tiễn.