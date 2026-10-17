Trung đoàn 244 khẳng định vị thế lá cờ đầu thi đua Quyết thắng

Với những kết quả nổi bật trong huấn luyện, xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 244 đang khẳng định vị thế lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng. Được xây dựng và duy trì bằng những nội dung thiết thực, phong trào trở thành môi trường rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng ý chí, khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 244.

Năm 2026, Trung đoàn thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên đến phục vụ tập huấn, giáo dục quốc phòng và an ninh, tham gia hội thi, hội thao. Có thời điểm, đội ngũ cán bộ thiếu, vắng, phân tán, trong khi các mặt công tác vẫn phải bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực tế ấy đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy vừa tổ chức lực lượng hợp lý, vừa phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thông qua những nội dung thi đua sát nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Đình Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 244, chia sẻ: Bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chỉ tiêu phù hợp với chức trách và điều kiện thực tế. Trong tổ chức thực hiện, Trung đoàn đề cao sự gương mẫu của cán bộ chủ trì, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết khó khăn từ cơ sở. Những tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả được phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương qua thực tiễn, tạo sự lan tỏa và khuyến khích bộ đội cùng phấn đấu.

Cách tổ chức ấy thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị huấn luyện. Trung đoàn làm mới 600 bia, sửa chữa 450 bia, hoàn thiện hơn 300 đầu sổ, giáo án, tài liệu và mô hình học cụ; củng cố thao trường, bãi tập, khu vực huấn luyện thể lực, bể bơi. Công việc được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để cán bộ chủ động tổ chức huấn luyện, bộ đội học tập, rèn luyện theo kế hoạch.

Từ yêu cầu thực tiễn, tinh thần nghiên cứu, sáng tạo tiếp tục được khuyến khích. Trung đoàn triển khai 9 sáng kiến, cải tiến phục vụ nhiệm vụ; 3 sáng kiến tham gia cấp Quân khu đạt 1 giải A, 2 giải C. Giải nhất Hội thi mô hình học cụ, công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 khối 1 cấp Bộ CHQS thành phố cùng kết quả tại các hội thi cán bộ, xây dựng tiến trình biểu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu cấp Quân khu ghi nhận quá trình đầu tư, rèn luyện ấy. Qua hội thi, cán bộ có thêm điều kiện kiểm nghiệm năng lực, tích lũy kinh nghiệm để vận dụng vào công tác tại đơn vị.

Trung đoàn 244 trưng bày mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện tại hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026.

Cùng với đó, Trung đoàn xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nền tảng tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đảm nhiệm đơn vị điểm về giáo dục chính trị, Trung đoàn biên soạn 11 chuyên đề, bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy, đưa nội dung giáo dục đến gần hơn với thực tiễn quản lý, rèn luyện bộ đội. Trong đó, mô hình “Pháp luật trong ý thức - Kỷ luật trong hành động” được triển khai gắn nâng cao nhận thức với rèn luyện hành vi hàng ngày. Cùng với đổi mới nội dung giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên truyền tiếp tục được khẳng định, nổi bật là giải nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 của Trung tá Phan Xuân Thưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn.

Trung đoàn cũng quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác. Đơn vị chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, thực hiện vệ sinh phòng dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì quân số khỏe trên 98,9%. Tinh thần trách nhiệm ấy còn được thể hiện qua hoạt động dân vận tại phường Vàng Danh, nơi 155 cán bộ, chiến sĩ tham gia khơi thông 1km suối, vệ sinh 8km đường. Những phần việc thiết thực góp sức cùng địa phương cải thiện môi trường sống, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Những kết quả toàn diện là cơ sở để Trung đoàn 244 đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua năm 2026 và tiếp tục đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu trong thời gian tới.