Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chiều 19/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm, Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như: Chủ động tham mưu đổi tên thành Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào), góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có chuyển biến, Đề án đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại địa phương đã được triển khai đợt đầu; xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 2 được tập trung triển khai, đến nay đạt 47/60 chỉ tiêu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm;…

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường thời gian qua. Trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu ngày càng cao, nhà trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Học viện; chủ động, linh hoạt tổ chức thực hiện, triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trước yêu cầu đặt ra rất lớn, đồng chí nhấn mạnh: Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới toàn diện trong phương thức vận hành, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị nhà trường; tập trung đổi mới mạnh mẽ chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu nhà trường tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, tập trung rà soát số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2030; chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn giảng viên kế cận.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; tập trung vào những vấn đề mới, khó từ thực tiễn. Mỗi sản phẩm nghiên cứu khoa học phải tham góp cho sự phát triển của tỉnh, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho Hội đồng Lý luận Trung ương từ thực tiễn của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tiên quyết cho sự phát triển của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 2, không chạy theo thành tích, phải bảo đảm thực chất; phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hiệu quả phối hợp, mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu.

Cùng với đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tiếp nhận các trung tâm chính trị cấp xã khi có quy định, chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong quý III; rà soát kỹ về tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và cơ chế quản lý, vận hành, bảo đảm chủ động, đồng bộ, hiệu quả khi triển khai.

Lãnh đạo Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu báo cáo kết quả tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu nhà trường đặc biệt quan tâm chất lượng đầu ra của học viên, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, đánh giá theo hướng thực chất, sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với những đề xuất kiến nghị của nhà trường, đồng chí giao các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.