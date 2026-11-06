Truy tố 3 đối tượng dùng AI lừa đảo hàng nghìn doanh nghiệp trên thế giới, chiếm đoạt 129 triệu USD

Ngày 5/11 (giờ địa phương), các công tố viên Mỹ thông báo truy tố 3 đối tượng với cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giám đốc điều hành và luật sư nhằm chiếm đoạt khoảng 129 triệu USD. Trong gần 2 năm, nhóm này đã nhắm vào hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu, sử dụng AI mô phỏng giọng nói và hình ảnh để lừa nhân viên thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Trụ sở Tòa án liên bang Daniel Patrick Moynihan ở New York (Mỹ). Ảnh tư liệu: AP.

Theo cáo trạng được công bố tại Tòa án liên bang ở New York, 3 người bị truy tố gồm Jacob Soall (41 tuổi), Sharon Hazan (54 tuổi) và Guy Sheetrit (42 tuổi). Các bị can có liên hệ với Tây Ban Nha, Anh, Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các doanh nghiệp mà nhóm này nhắm tới hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm hệ thống bệnh viện tại các bang Missouri và California (Mỹ), một ngân hàng ở Rhode Island, công ty công nghệ tài chính tại Anh, công ty quản lý quỹ đầu tư ở Massachusetts và doanh nghiệp sản xuất thức ăn cho thú cưng tại Florida.

Cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ 3 đối tượng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026. Ngoài cáo buộc lừa đảo qua phương tiện điện tử, các đối tượng còn phải đối mặt với các tội danh đánh cắp danh tính với tình tiết tăng nặng và rửa tiền.

Văn phòng Công tố liên bang Mỹ cho biết, năm 2008, một tòa án tại New York từng kết án Hazan về tội âm mưu gian lận ngân hàng.

Dùng AI giả mạo giám đốc và luật sư để yêu cầu chuyển tiền

Theo tài liệu tòa án, nhóm đối tượng có những biệt danh như “Rocky Balboa”, “Superman Cash” và “Fat Boy”, thường nhắm vào bộ phận kế toán của các doanh nghiệp.

Thủ đoạn bắt đầu bằng việc gửi thư điện tử giả danh giám đốc điều hành, yêu cầu nhân viên hỗ trợ một giao dịch tài chính bí mật. Để tạo lòng tin, nhóm này tiếp tục tổ chức các cuộc gọi thoại hoặc video, sử dụng AI mô phỏng giọng nói và đôi khi cả hình ảnh của lãnh đạo doanh nghiệp.

Sau khi thuyết phục được nhân viên, các đối tượng hướng dẫn họ liên hệ một luật sư thuộc hãng luật lớn để hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, người tự nhận là luật sư thực chất cũng do nhóm này giả mạo.

Theo Văn phòng Công tố liên bang, Soall chủ yếu giả danh luật sư tại Anh. Đối tượng chuẩn bị sẵn một kịch bản viết tay mang tên “Cuộc gọi của luật sư” nhằm tạo vẻ chuyên nghiệp và khiến nạn nhân tin rằng đang trao đổi với một luật sư thực sự.

Trong vai luật sư, các đối tượng yêu cầu nhân viên chuyển những khoản tiền lớn vào tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia. Sau đó, nhóm này chuyển số tiền chiếm đoạt thành tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc, trước khi phân chia cho các thành viên và những người liên quan.

FBI cảnh báo nguy cơ lừa đảo bằng công nghệ mới

Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James C. Barnacle Jr. nhận định vụ án cho thấy công nghệ tiên tiến có thể trở thành công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên quy mô lớn.

Ông nhấn mạnh, trước tình trạng tội phạm ngày càng lợi dụng các công nghệ mới nổi, FBI sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phát hiện, điều tra và ngăn chặn những hành vi gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Văn phòng Công tố liên bang, nếu tòa án kết luận các đối tượng có tội, những tội danh mà họ phải đối mặt có mức án tối đa lên tới 20 năm tù, riêng tội đánh cắp danh tính với tình tiết tăng nặng có mức án 2 năm tù.