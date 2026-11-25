Indonesia sa thải hai sĩ quan cấp cao vì cáo buộc âm mưu chống chính phủ

Cảnh sát Indonesia ngày 24/11 đã buộc thôi việc hai sĩ quan cấp cao thuộc đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88 do bị cáo buộc liên quan đến âm mưu phản quốc nhằm làm suy yếu chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đọc Thông điệp quốc gia thường niên trước thềm Quốc khánh Indonesia, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Jakarta, ngày 14/8/2026. Ảnh tư liệu: AP

Vụ việc được điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống và một số nhân vật công chúng. Quá trình điều tra sau đó mở rộng, làm rõ vai trò của các sĩ quan cảnh sát trong hoạt động giám sát này.

Hai sĩ quan bị sa thải là Chuẩn tướng Muhammad Tedjo Kusumo, cựu Giám đốc tình báo của Densus 88, và cấp dưới Guntur Yayus Putra. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, ông Trunoyudo Wisnu Andika, cho biết Ủy ban Đạo đức nghề nghiệp cảnh sát xác định hai sĩ quan có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp. Sau các phiên điều trần riêng biệt, ủy ban quyết định buộc cả hai rời khỏi lực lượng cảnh sát. Theo ông Andika, hai người đều dự định kháng cáo.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian công tác tại Densus 88, ông Kusumo và ông Putra đã phối hợp theo dõi những người không liên quan đến nhiệm vụ chống khủng bố, trong đó có các quan chức chính phủ. Hoạt động này bị cho là nhằm thu thập thông tin và theo dõi hoạt động của những nhân vật có ảnh hưởng.

Ông Susatyo Purnomo Condro, Giám đốc Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết những người bị theo dõi bao gồm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, quan chức nhà nước và quan chức các đảng phái. Một số người trong đó cũng là mục tiêu của hoạt động nghe lén trái phép bị phát hiện trước đó. Các điều tra viên kết luận hoạt động giám sát, kể cả việc theo dõi những nhân vật có liên hệ với Phủ Tổng thống, là một phần trong âm mưu chống chính phủ bị cáo buộc.

Ngoài ông Kusumo, cảnh sát xác định thêm năm người là nghi phạm trong vụ việc, gồm ông Listyo Sigit Prabowo, cựu Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, ông Slamet Uliandi, ông Eko Hadi Santoso, ông Ahrie Sonta Nasution và ông Iman Imanuddin. Các nghi phạm bị cáo buộc phối hợp thực hiện hoạt động nhằm tác động đến chính trường Indonesia và giúp ông Listyo Sigit tiếp tục tại nhiệm trên cương vị người đứng đầu lực lượng cảnh sát khi đó.

Ông Kusumo và ông Putra là hai sĩ quan tiếp theo bị sa thải thông qua các thủ tục kỷ luật nội bộ liên quan đến vụ việc. Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Đạo đức nghề nghiệp cảnh sát đã quyết định sa thải ông Nasution, người đứng đầu Ban Pháp chế Cảnh sát Quốc gia, sau khi xác định ông có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp. Tuần trước, ông Santoso cũng bị sa thải.

Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Tướng Suyudi Ario Seto, cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, trong đó các điều tra viên kiểm tra những thiết bị điện tử đã thu giữ. Trước đó, Chính phủ Indonesia cũng đã yêu cầu triển khai 20.000 binh sĩ tới thủ đô Jakarta để đề phòng, dù chưa ghi nhận hoạt động triển khai quân đội quy mô lớn tại đây.