Nga thông qua dự thảo ngân sách giai đoạn 2027-2029, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Hạ viện Nga ngày 24/11 thông qua dự thảo ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2029, trong đó ngân sách dành cho quốc phòng năm 2027 tăng đáng kể so với năm trước. Cùng với đó, cơ quan này cũng phê chuẩn một loạt biện pháp điều chỉnh thuế nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (giữa) tham dự phiên thảo luận lần thứ ba và cũng là phiên cuối cùng về dự luật ngân sách liên bang giai đoạn 2028-2029 tại trụ sở Duma Quốc gia ở Matxcova (Nga), ngày 24/11/2026. Ảnh: AP

Theo dự thảo, ngân sách quốc phòng năm 2027 dự kiến đạt khoảng 17.150 tỷ ruble (208,9 tỷ USD), tăng so với mức 12.930 tỷ ruble (157,5 tỷ USD) của năm 2026. Con số này cũng cao hơn mức 13.600 tỷ ruble (165,7 tỷ USD) chi tiêu quốc phòng dự kiến cho năm 2027 trong kế hoạch ngân sách được thông qua năm ngoái.

Để bổ sung nguồn thu, Chính phủ Nga dự kiến áp dụng các mức thuế mới đối với doanh nghiệp khai khoáng và thu nhập từ hoạt động đầu tư của người dân.

Dự luật được thông qua với 396 phiếu thuận và 37 phiếu trắng. Văn bản hiện được chuyển lên Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, để xem xét và phê chuẩn.

Theo ông Dmitry Kobylkin, người đứng đầu phe nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tại Hạ viện, dự thảo ngân sách bao gồm các khoản chi cho quốc phòng, chăm sóc cựu binh và gia đình họ, cùng các chương trình hỗ trợ xã hội của nhà nước.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, trước phiên thảo luận lần thứ hai, dự luật đã được bổ sung kinh phí cho các chương trình hỗ trợ cựu binh. Trong đó có chương trình “Thời đại anh hùng” do Điện Kremlin hậu thuẫn, nhằm chuẩn bị cho các cựu quân nhân đảm nhận những vị trí trong bộ máy chính quyền.

Các biện pháp tăng thuế mới có phạm vi áp dụng chọn lọc. Theo đó, các doanh nghiệp khai khoáng được hưởng lợi từ giá quặng sắt, niken và vàng tăng cao sẽ phải chịu mức thuế từ 20% đến 30% đối với phần lợi nhuận tăng thêm. Thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi, cổ tức và chuyển nhượng bất động sản cũng được điều chỉnh lên mức 13% đến 22%, thay vì mức 13% và 15% hiện hành. Ngoài ra, từ ngày 1/1/2027, Nga dự kiến áp dụng khoản phí 100 ruble đối với mỗi kiện hàng và thuế giá trị gia tăng 22% đối với các giao dịch mua hàng trực tuyến từ nước ngoài có giá trị dưới 200 euro, vốn hiện được miễn thuế.