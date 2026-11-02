Ứng dụng số trong giáo dục

Ứng dụng số đang góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn.

Trong tiết học Tiếng Việt của cô và trò lớp 3C, Trường Tiểu học Mạo Khê, những hình ảnh minh họa và video ngắn có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lồng ghép vào bài giảng. Nội dung học tập vốn cần nhiều sự tưởng tượng trở nên dễ hiểu hơn qua hình ảnh trực quan, học sinh chăm chú quan sát, hào hứng tương tác, chủ động tham gia vào bài học.

Em Đào Thanh Trà, học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Mạo Khê, chia sẻ: Em thích những tiết học có hình ảnh và video ngắn AI minh họa vì bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Chúng em cũng hào hứng phát biểu, trao đổi với cô và các bạn.

Tiết học Tiếng Việt của cô và trò lớp 3C, Trường Tiểu học Mạo Khê, ứng dụng AI được lồng ghép vào bài giảng tạo hứng thú cho học sinh.

Để có những giờ học như vậy, giáo viên Trường Tiểu học Mạo Khê đã chủ động tìm hiểu, khai thác công nghệ số, học liệu điện tử và các công cụ AI để thiết kế bài giảng phù hợp với từng môn học, lứa tuổi. Kiến thức trên trang sách được truyền tải bằng nhiều hình thức, tạo cơ hội để học sinh quan sát, trao đổi và vận dụng điều đã học vào thực tế.

Nếu hình ảnh trực quan giúp bài học trở nên dễ tiếp thu, các hoạt động STEM lại tạo cơ hội để học sinh tự tay khám phá và thử sức với kiến thức đã học. Trong tiết học STEM-AI Robot, học sinh lớp 5E4, Trường Tiểu học Mạo Khê, được hướng dẫn lập trình robot di chuyển, sử dụng cảm biến dò đường và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Qua từng thao tác điều khiển robot, các em phải quan sát, suy nghĩ, tìm cách xử lý tình huống và phối hợp với bạn bè. Những trải nghiệm từ tiết học giúp kiến thức không còn bó hẹp trong sách vở, học sinh được thử nghiệm, nhận ra lỗi sai và tìm cách khắc phục, qua đó rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Em Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh lớp 5E4, Trường Tiểu học Mạo Khê, chia sẻ: Em rất thích những giờ học STEM vì chúng em được tự tay lập trình và xem kết quả ngay sau mỗi thao tác. Nếu robot chưa đi đúng hướng, chúng em phải cùng nhau tìm nguyên nhân rồi sửa lại, nhờ vậy, em hiểu bài hơn và thấy việc học rất thú vị.

Ở bậc THPT, công nghệ số cũng đang được ứng dụng trong kiểm tra, đánh giá và quản lý hoạt động dạy học. Tại Trường THPT Hòn Gai, từ năm học 2025-2026, 100% học sinh khối 10 và khối 11 đã thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trên máy tính ở tất cả các môn học, trừ môn Ngữ văn. Hình thức này giúp quá trình tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh làm quen với phương thức đánh giá trên nền tảng số.

Em Mai Anh Thư, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Hòn Gai, cho biết: Làm bài kiểm tra trên máy tính giúp em thao tác nhanh và thuận tiện hơn, chúng em cũng có ý thức chuẩn bị kỹ năng sử dụng máy tính, chủ động hơn khi thực hiện bài kiểm tra và đây là dịp chúng em làm quen cho các kỳ thi trên máy tính tới đây.

Tiết kiểm tra định kỳ trên máy tính của học sinh lớp 11A7, Trường THPT Hòn Gai.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Giáo dục Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý. Các trường học trên địa bàn thành phố khai thác nhiều nền tảng phục vụ giảng dạy, học tập và trao đổi chuyên môn như Google Classroom, VNPT e-Learning, Microsoft Teams, OLM và phần mềm quản lý trường học SMAS.

Hiện nay, 100% kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài học và tài liệu chuyên môn được thực hiện, thẩm định, phê duyệt trên nền tảng số. Giáo viên khai thác kho học liệu dùng chung, sử dụng video ngắn ứng dụng AI, bài giảng điện tử, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Nội dung giáo dục STEM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo được tích hợp phù hợp với từng môn học, góp phần đổi mới cách tổ chức các hoạt động giáo dục.

Ứng dụng số đang mở ra những cách tiếp cận mới trong dạy và học, tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, học sinh chủ động khám phá và phát triển khả năng sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số.