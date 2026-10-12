Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khánh thành nhà đa năng tại Ba Chẽ

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), sáng 12/10, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và xã Ba Chẽ tổ chức khánh thành công trình nhà đa năng và cụm phụ trợ Trường TH&THCS Nam Sơn.

Lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và lãnh đạo xã Ba Chẽ tổ chức gắn biển công trình nhà đa năng và cụm phụ trợ Trường TH&THCS Nam Sơn.

Được triển khai từ cuối năm 2025, công trình có tổng mức đầu tư hơn 8,19 tỷ đồng, gồm nhà đa năng một tầng rộng 579,4m², sân thể thao khoảng 400m², sân bê tông 1.175m² cùng hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phụ trợ.

Nhà đa năng không chỉ phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện, mà còn tạo môi trường để học sinh phát triển năng khiếu, nâng cao kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện ngành Than tặng quà cho học sinh nỗ lực vượt khó.

Trường TH&THCS Nam Sơn có 100% học sinh là người Dao Thanh Y. Vì vậy, việc đầu tư thêm cơ sở vật chất có ý nghĩa thiết thực, giúp thầy và trò nhà trường có điều kiện tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm và sinh hoạt tập thể.

Sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam góp phần bổ sung điều kiện giáo dục cho địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhà trường cam kết quản lý, sử dụng công trình an toàn, đúng mục đích, phát huy hiệu quả, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường để học sinh dân tộc thiểu số tự tin học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh Trường TH&THCS Nam Sơn, động viên các em vượt khó, nỗ lực học tập và rèn luyện.