Ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Dự thảo Luật hoàn thiện các quy định về nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; có chính sách ưu đãi, định hướng người lao động đi làm việc trong các ngành nghề trọng điểm mà Việt Nam có nhu cầu nhân lực trong tương lai; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Có chính sách ưu đãi, định hướng người lao động đi làm việc trong các ngành nghề trọng điểm

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, qua quá trình tổng kết và yêu cầu cấp bách của việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành. Đồng thời, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thống nhất sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước đã đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình dự án Luật. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 25/74 điều của Luật số 69 năm 2020 gồm một số nội dung cơ bản như sau:

Một là, hoàn thiện các quy định về nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; có chính sách ưu đãi, định hướng người lao động đi làm việc trong các ngành nghề trọng điểm mà Việt Nam có nhu cầu nhân lực trong tương lai; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước.

Hai là, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Dự thảo Luật đã bãi bỏ 5 thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua thông báo của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu điện tử.

Ba là, đẩy mạnh phân quyền đối với chính quyền địa phương trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những nhiệm vụ phù hợp với năng lực và điều kiện triển khai. Dự thảo Luật phân quyền thêm 4 nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện và 1 nhiệm vụ mới do Ủy ban nhân dân cấp xã về quản lý chuẩn bị nguồn lao động tổ chức trên địa bàn.

Bốn là, hoàn thiện các quy định liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước sau khi hợp nhất giữa Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên

Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày nêu rõ, Ủy ban nhất trí ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về chính sách của Nhà nước đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung chính sách ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút và sử dụng hiệu quả người lao động sau khi về nước, góp phần giảm dần tỷ trọng lao động phổ thông, phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia và nhu cầu thị trường lao động trong nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về Giấy phép hoạt động, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, sửa đổi các quy định về quy trình, hồ sơ, thủ tục tại Điều 11 đến Điều 16 theo hướng Luật chỉ quy định những nội dung cơ bản, mang tính nguyên tắc; giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Về chuẩn bị nguồn lao động, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về ký kết bằng văn bản giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động về việc tham gia chuẩn bị nguồn lao động, quy định này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa các bên và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phát sinh rủi ro do người lao động tự ý chấm dứt việc tham gia chương trình hoặc không đáp ứng điều kiện để tiếp tục được phía nước ngoài tiếp nhận.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp do yêu cầu quản lý có thể thay đổi theo từng thời kỳ, bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.