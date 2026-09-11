Đảng bộ xã Đông Ngũ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Ngày 10/9, Đảng bộ xã Đông Ngũ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Đông Ngũ có 22 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và quá trình xây dựng, phát triển địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Đông Ngũ ngày càng phát triển.

Các đảng viên nhận Huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.

Đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức Đảng và địa phương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 là dịp để Đảng bộ xã Đông Ngũ ghi nhận, tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.