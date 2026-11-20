Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Nhật Bản và Ấn Độ ngày 19/11 nhất trí mở rộng hợp tác quân sự và công nghiệp quốc phòng, trong đó có kế hoạch cho phép lực lượng Nhật Bản tiến hành huấn luyện bắn tên lửa đạn thật tại các trường bắn của Ấn Độ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước tại Tokyo, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tham dự cuộc họp báo chung tại Nhà khách Iikura ở Tokyo, Nhật Bản,

﻿ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Cuộc họp theo cơ chế đối thoại "2+2" có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cùng hai người đồng cấp Ấn Độ là Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Ngoại trưởng S. Jaishankar.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, đồng thời đẩy nhanh đàm phán về việc chuyển giao hệ thống anten vô tuyến hải quân UNICORN của Nhật Bản cho Ấn Độ. Hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng theo định hướng thiết kế tại Nhật Bản và sản xuất tại Ấn Độ, nhằm tận dụng thế mạnh công nghệ và năng lực sản xuất của mỗi bên. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch cho phép quân đội Nhật Bản sử dụng các trường bắn của Ấn Độ để huấn luyện tên lửa đạn thật trong những cuộc tập trận chung trong tương lai.

Do hạn chế về không gian lãnh thổ, Nhật Bản gặp khó khăn trong việc bố trí các khu vực an toàn phục vụ thử nghiệm và huấn luyện tên lửa. Việc hợp tác với các đối tác có cơ sở huấn luyện phù hợp được xem là cần thiết để Tokyo nâng cao năng lực tác chiến. Trước đó, Nhật Bản cũng đạt được một thỏa thuận tương tự với Australia trong năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 18/11 đã tới căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản tại Yokosuka, tham quan tàu hộ vệ JS Natori thuộc lớp Mogami, được trang bị hệ thống cột anten tích hợp công nghệ tàng hình UNICORN.

Các tàu hộ vệ đa năng lớp Mogami phiên bản nâng cấp cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia. Nhật Bản và Australia đã ký hợp đồng vào tháng 4, theo đó Tokyo sẽ bàn giao ba tàu đầu tiên, trong khi tám tàu còn lại được đóng tại Australia để thay thế đội tàu hải quân cũ.

Trong những năm gần đây, song song với việc đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, Nhật Bản đã nới lỏng đáng kể những hạn chế về xuất khẩu vũ khí được duy trì từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, nhằm phục vụ chiến lược an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế.