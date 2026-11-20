Anthropic lập kỷ lục IPO, cổ phiếu tăng hơn 30% khi mở cửa giao dịch

Cổ phiếu của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, tăng hơn 30% khi bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/11, đưa giá trị doanh nghiệp có thời điểm vượt 2.000 tỷ USD. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic lập kỷ lục lớn nhất lịch sử, bất chấp những lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei ăn mừng cùng các đồng nghiệp trong lễ rung chuông mở cửa tại Nasdaq MarketSite, nhân dịp Anthropic phát hành

﻿cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở New York, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Cổ phiếu Anthropic mở cửa ở mức 111,50 USD, cao hơn hơn 30% so với giá IPO 83 USD/cổ phiếu, trước khi kết thúc phiên ở mức 97,17 USD, tăng hơn 17% so với giá phát hành.

Với giá IPO 83 USD/cổ phiếu, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD, vượt qua SpaceX để trở thành thương vụ IPO lớn nhất từng được ghi nhận. Khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch, vốn hóa doanh nghiệp có thời điểm đạt 2.010 tỷ USD.

Công ty có trụ sở tại San Francisco đã chào bán 980 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 81 tỷ USD. Anthropic cũng lên kế hoạch bán thêm 26 tỷ USD cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ, nâng tổng số vốn dự kiến huy động lên 107 tỷ USD.

Thương vụ IPO diễn ra khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về chi phí phát triển AI và nguy cơ định giá quá cao đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Anthropic đang cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, Google và nhiều công ty công nghệ khác, trong khi phần lớn doanh nghiệp phát triển AI hàng đầu vẫn chịu áp lực thua lỗ do chi phí đầu tư lớn.

Bên cạnh thách thức tài chính, Anthropic còn đối mặt với khả năng Mỹ siết chặt quy định quản lý AI, đặc biệt liên quan đến an toàn công nghệ và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu. Những vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng của ngành, bất chấp nhu cầu lớn của nhà đầu tư đối với cổ phiếu Anthropic.