Xã Hoành Mô tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026

Sáng 21/8, xã Hoành Mô tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây là địa phương cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Tạ Văn Biên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang và địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong nội dung thực binh, các lực lượng tổ chức xử trí tình huống A2, chế áp phương tiện bay không người lái (UAV), giải quyết tình huống gây mất an ninh chính trị, biểu tình, bạo loạn; đồng thời, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng thực hành phòng thủ dân sự, xử trí tình huống cháy rừng trên địa bàn.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành; khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự khai mạc.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao chất lượng vận hành cơ chế; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch; nâng cao khả năng huy động, bảo đảm các nguồn lực, xây dựng khu vực phòng thủ xã ngày càng vững chắc.

Năm 2026, xã Hoành Mô thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và lực lượng vũ trang là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm chắc tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xã Hoành Mô đã tập trung chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho cuộc diễn tập. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được kiện toàn; nhiệm vụ được phân công cụ thể; hệ thống văn kiện, kế hoạch và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị theo yêu cầu. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia tích cực luyện tập, phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm cuộc diễn tập được tiến hành đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Tạ Văn Biên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia vận dụng tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành”, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quá trình diễn tập phải thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc, quy trình, sát thực tế, bảo đảm thiết thực, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Ngay sau khai mạc, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sau diễn tập, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu; thường xuyên huấn luyện, luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử trí hiệu quả các tình huống, nhất là tại khu vực trọng điểm, giáp ranh, biên giới và cửa khẩu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ xã Hoành Mô ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.