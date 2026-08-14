Xã Hoành Mô tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chiều 14/8, xã Hoành Mô tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhân kỷ niệm 21 năm Ngày hội. Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 21 năm của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoành Mô là xã biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, với 2.089 hộ, 6 thôn, trong đó 5 thôn giáp biên giới. Đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh.

Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 xã Hoành Mô.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng chức năng, với Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả, gồm: Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản giữ gìn an ninh trật tự; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; mô hình “Thắp sáng đường quê”; mô hình người có uy tín tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Hoành Mô khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 vụ, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 8 xe mô tô và 2.100 bình khí N2O (khí cười). Trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, lực lượng chức năng phát hiện 3 vụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2 xe mô tô và 74,5 kg pháo. Các vụ việc được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Công an xã phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 vụ, 2 trường hợp vi phạm. Đồng thời, vận động thu hồi 1 khẩu súng, 5 vũ khí, vật liệu nổ và 6,4 kg pháo.

Công tác quản lý cư trú, cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã tiếp nhận, giải quyết 271 hồ sơ, trong đó 214 hồ sơ đăng ký thường trú và 57 hồ sơ đăng ký tạm trú.

Lãnh đạo xã Hoành Mô khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm được chú trọng. Công an xã đã tổ chức tuyên truyền tại Nhà văn hóa thôn Phai Nà về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống đuối nước, thu hút 45 phụ huynh, học sinh tham gia.

Tại Nhà văn hóa Đồng Mô, Công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh cập nhật dữ liệu phòng cháy, chữa cháy; vận động kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với ứng dụng, với 50 lượt hộ kinh doanh tham gia.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Hoành Mô được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND xã Hoành Mô khen thưởng. Đây là sự ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Ngày hội là dịp để xã Hoành Mô tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.