Xả súng tại khu dân cư ở Washington (Mỹ), 5 người thương vong

Ngày 12/11, cảnh sát thủ đô Washington cho biết một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ xả súng tại khu phố Logan Circle. Nghi phạm sau đó cố thủ trong căn hộ ở tầng 7 và tử vong do vết thương tự bắn trong lúc cảnh sát thương lượng.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Washington,

﻿ngày 12/11/2026. Ảnh: AP

Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Matt Lambert, 55 tuổi, một bác sĩ. Người này nổ súng tại phòng tập thể hình ở tầng trệt tòa nhà chung cư vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương), khiến ông James Stuart, 46 tuổi, quản lý tòa nhà, thiệt mạng. Sau đó, Lambert trở về căn hộ và bắn từ ban công, làm bốn người khác bị thương. Trong số này, ba người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát trưởng lâm thời Sở Cảnh sát thủ đô Washington Jeffery Carroll cho biết toàn bộ diễn biến nổ súng chính diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Nghi phạm còn nổ súng qua cửa căn hộ về phía các sĩ quan cảnh sát ở hành lang, đồng thời cắt đường ống dẫn khí tự nhiên nối với lò sưởi và gây cháy bên trong. Hệ thống phun nước tự động của tòa nhà đã nhanh chóng khống chế đám cháy.

Lực lượng đàm phán đã liên lạc với Lambert qua điện thoại khi đối tượng cố thủ trong căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng súng, cảnh sát quyết định đột kích và phát hiện nghi phạm đã tự sát. Ba khẩu súng được tìm thấy trong căn hộ.

Nhà chức trách nhận định vụ việc có thể bắt nguồn từ tranh chấp kéo dài giữa Lambert và ban quản lý chung cư liên quan đến tình trạng nấm mốc, độ ẩm và thấm nước trong căn hộ. Hồ sơ tòa án cho thấy Lambert từng khởi kiện ban quản lý, cáo buộc các vấn đề này khiến ông không thể sử dụng căn hộ áp mái từ năm 2024. Ông cho rằng tình trạng trên bắt đầu sau khi một nhà thầu tiến hành sửa chữa mặt ngoài tòa nhà.

Vụ kiện vẫn chưa được giải quyết tại thời điểm xảy ra vụ xả súng. Luật sư của Lambert cho biết thân chủ đã chi hơn 300.000 USD để theo đuổi vụ kiện. Trong khi đó, Thị trưởng Washington Muriel Bowser bày tỏ đau buồn trước những mất mát trong vụ việc mà bà gọi là hành động bạo lực súng đạn vô nghĩa.

Vụ xả súng một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, bất chấp những lời kêu gọi siết chặt kiểm soát súng sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây.