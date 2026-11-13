Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh sau thông tin CEO Jensen Huang từ chức

Thông tin ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia đã gây biến động trên các thị trường tài chính trong phiên giao dịch ngày 12/11, kéo cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip này đi xuống, trong khi thúc đẩy giá cổ phiếu của một số đối thủ cạnh tranh.

Màn hình hiển thị giá cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

﻿Ảnh: AP

Ông Huang là người đồng sáng lập Nvidia. Sau khi ông rời vị trí lãnh đạo, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ tạm thời đảm nhiệm cương vị quyền CEO, bên cạnh công việc hiện tại. Ban giám đốc Nvidia đang xem xét các ứng viên cả trong và ngoài tập đoàn để tìm người thay thế chính thức.

Tại thị trường chứng khoán New York, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 13% khi mở cửa, trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên ở mức thấp hơn 4,3%. Chỉ số Nasdaq Composite có thời điểm phục hồi trong phiên nhưng cuối cùng vẫn giảm 0,4%.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4%, xuống 52.297,09 điểm; S&P 500 giảm 0,4%, còn 7.592,40 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,4%, xuống 25.366,09 điểm.

Trái ngược với Nvidia, cổ phiếu một số đối thủ cạnh tranh tăng mạnh, trong đó Broadcom và AMD đều tăng hơn 5%. Chuyên gia Patrick O'Hare của Briefing.com nhận định giới đầu tư đang dịch chuyển dòng vốn sang những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ sự suy giảm của cổ phiếu Nvidia, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của thị trường.

Diễn biến cổ phiếu công nghệ cũng phân hóa rõ nét. Giá cổ phiếu của các công ty chuyên về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) như Nebius và CoreWeave lần lượt giảm 16,8% và 6,9%. Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Microsoft và Alphabet, công ty mẹ của Google, đều tăng giá.

Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo chưa tác động đến các dự án AI đang triển khai trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chuyên gia Chris Low của FHN Financial lưu ý biến động tại Nvidia diễn ra ngay sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Theo ông Low, tốc độ phát triển AI chậm lại có thể góp phần giảm áp lực lạm phát và lãi suất, bởi hoạt động xây dựng hạ tầng AI hiện làm gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ và các nguồn lực của nền kinh tế, qua đó tạo thêm sức ép lên giá cả.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt đồng loạt tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và tâm lý lạc quan về làn sóng AI. Chỉ số DAX của Đức có thời điểm vượt mốc 27.000 điểm, lập kỷ lục mới, trước khi thu hẹp đà tăng.

Kết thúc phiên, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,3%, lên 10.863,09 điểm; CAC 40 tại Paris tăng 0,3%, đạt 8.361,36 điểm; DAX tại Frankfurt tăng 0,4%, lên 26.771,88 điểm.