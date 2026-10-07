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Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
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Y tế
Tấm lòng nhân ái
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Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
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Chuyển đổi số
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Du lịch
1.630 - là tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên toàn thành phố đã được xếp hạng, phân loại
07/10/2026 09:09
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#khách sạn
#lưu trú
#Quảng Ninh
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