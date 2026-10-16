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Kinh tế

50% - là tỷ trọng hàng hóa qua các cảng Quảng Ninh được vận chuyển bằng đường thủy nội địa

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#vận tải đường biển

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