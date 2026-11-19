Đan Mạch thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Greenland

Quốc hội Đan Mạch ngày 19/11 đã thông qua thỏa thuận an ninh ba bên với Mỹ và Greenland nhằm tăng cường hiện diện quân sự và bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Đây là bước đi cuối cùng trong tiến trình phê chuẩn thỏa thuận, hướng tới giảm căng thẳng kéo dài nhiều tháng liên quan đến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và

﻿Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thăm Qoornoq, Greenland, hồi tháng 9.

﻿Ảnh: AP

Thỏa thuận được Quốc hội Đan Mạch thông qua với 109 phiếu thuận và không có phiếu chống. Trước đó, Quốc hội Greenland cũng đã nhất trí phê chuẩn văn kiện này hồi đầu tháng 11. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn của hai bên và Mỹ được thông báo chính thức qua đường ngoại giao.

Được lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký kết tại New York vào tháng 9/2026, thỏa thuận tạo điều kiện để Washington mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực.

Mục tiêu của thỏa thuận là tăng cường năng lực phòng thủ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bảo đảm Greenland tiếp tục nằm dưới chủ quyền của Đan Mạch. Văn kiện cũng tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland và vẫn có hiệu lực nếu vùng lãnh thổ này lựa chọn độc lập trong tương lai.

Thỏa thuận được xây dựng trên cơ sở hiệp định quốc phòng Mỹ - Đan Mạch có từ năm 1951, cho phép Mỹ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại Căn cứ Không gian Pituffik ở phía Tây Bắc Greenland.

Ngoài ra, Washington có thể thiết lập các khu vực quốc phòng tại Narsarsuaq ở phía Nam và Mestersvig ở phía Đông Greenland, đồng thời mở rộng thêm các cơ sở và hoạt động quân sự tại những địa điểm khác trên đảo.

Ba bên cũng nhất trí thúc đẩy vai trò của NATO tại Bắc Cực, tạo điều kiện để quân đội Mỹ tiếp cận Greenland nhằm bảo vệ khu vực phòng thủ của liên minh, bao gồm các hoạt động liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.

Trước những cảnh báo của Washington về các thách thức an ninh từ Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực, thỏa thuận quy định chỉ các quốc gia thành viên NATO mới được phép thiết lập cơ sở quân sự có người điều khiển hoặc không người điều khiển tại Greenland.

Thỏa thuận mới được kỳ vọng giúp các bên chuyển trọng tâm sang hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực, đồng thời duy trì chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland.