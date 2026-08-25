Trên 230 VĐV tranh tài môn bóng chuyền Đại hội TDTT TKV lần thứ III 2026

Sáng 25/8, tại Nhà sinh hoạt công nhân Công ty Than Dương Huy - TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền - môn thi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TKV lần thứ III, năm 2026.

Giải năm nay quy tụ trên 230 vận động viên đến từ 18 đơn vị, tạo không khí sôi nổi cho giải đấu.

Giải đấu được tổ chức trong không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Công ty Than Dương Huy - TKV tặng hoa chúc mừng giải đấu.

BTC tặng hoa, cờ chào mừng các đoàn về dự giải đấu.

Giải năm nay quy tụ trên 230 vận động viên đến từ 18 đơn vị trong Tập đoàn, tranh tài ở 3 nội dung: bóng chuyền nam đội mạnh, bóng chuyền nam phong trào và bóng chuyền hơi nữ. Sự tham gia đông đảo của các đơn vị tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của phong trào TDTT trong toàn Tập đoàn; đồng thời tạo nên ngày hội thể thao sôi nổi, đoàn kết của người lao động TKV.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu bóng chuyền nam giữa đội Than Vàng Danh và Tổng công ty Khoáng sản TKV.

Các cổ động viên Than Vàng Danh cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV thi đấu.

Thông qua Giải Bóng chuyền Đại hội TDTT TKV lần thứ III, TKV tiếp tục tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo khí thế thi đua trong lao động, sản xuất và xây dựng TKV ngày càng phát triển.