Bulgaria có nữ tổng thống đầu tiên

Quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu trực tiếp tại quốc gia Đông Nam châu Âu này. Kết quả kiểm phiếu hoàn tất ngày 2/11 cho thấy bà Yotova giành 57,6% số phiếu, vượt xa đối thủ Andrey Gyurov với 39,5%.

Bà Iliana Yotova trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Bulgaria. Ảnh: AP.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria, toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm đếm và xác nhận chiến thắng của bà Yotova. Ông Andrey Gyurov, ứng viên của phe đối lập theo đường lối tự do và thân phương Tây, đã thừa nhận thất bại, khẳng định kết quả phản ánh lựa chọn của cử tri Bulgaria và cần được tôn trọng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Yotova cam kết thúc đẩy sự đồng thuận quốc gia, thu hẹp những chia rẽ chính trị thông qua đối thoại. Về đối ngoại, bà Yotova kêu gọi thành lập một "liên minh vì hòa bình", tập trung vào các nỗ lực ngoại giao.

Bà Yotova, 62 tuổi, đảm nhiệm cương vị quyền tổng thống từ tháng 1, sau khi ông Radev từ chức để tham gia tranh cử Quốc hội. Chiến thắng lần này giúp bà có nhiệm kỳ tổng thống thông qua bầu cử trực tiếp, thay vì tiếp tục giữ cương vị quyền tổng thống. Bà được dự báo sẽ duy trì định hướng hội nhập châu Âu của người tiền nhiệm, đồng thời ủng hộ cải thiện quan hệ với Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Trước khi bước vào chính trường, bà Yotova từng làm phóng viên truyền hình trong những năm 1990. Sau đó, bà tham gia đảng Xã hội, lần lượt được bầu vào Quốc hội Bulgaria và Nghị viện châu Âu. Bà từng hai lần đắc cử Phó Tổng thống cùng ông Radev vào các năm 2016 và 2021.

Cùng giành chiến thắng với bà Yotova là ông Kiril Valchev, người được bà lựa chọn làm Phó Tổng thống. Ông Valchev, 53 tuổi, là luật sư và nhà báo, giữ chức lãnh đạo Hãng Thông tấn Bulgaria từ năm 2021.

Tại Bulgaria, tổng thống chủ yếu đảm nhiệm vai trò đại diện quốc gia và không trực tiếp điều hành Chính phủ. Các chính sách lớn phải được Quốc hội thông qua, song việc được cử tri bầu trực tiếp mang lại cho tổng thống ảnh hưởng chính trị đáng kể. Tổng thống Bulgaria đồng thời là người đứng đầu lực lượng vũ trang, có quyền phủ quyết luật, ký các hiệp ước quốc tế và bổ nhiệm đại sứ. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm và mỗi người chỉ được giữ chức tối đa hai nhiệm kỳ.

Bà Yotova dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/1/2027.