COP31 không đạt thỏa thuận chung trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng

Hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc COP31 kết thúc ngày 22/11 tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đạt được thỏa thuận chung do bất đồng về việc đưa nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng. Kết quả này làm dấy lên lo ngại khi tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy cơ thế giới vượt xa mục tiêu khí hậu đã đề ra.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum (giữa) rời phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên hợp quốc COP31, tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

Các cuộc đàm phán kéo dài hai tuần tại thành phố Antalya, thậm chí quá thời hạn hơn 50 giờ, nhưng các quốc gia vẫn không tìm được tiếng nói chung về những vấn đề then chốt, trong đó có việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đề xuất không đề cập trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch. Điều này vấp phải sự phản đối của một số quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), dù nhiều nước khác cho rằng cần đạt được đồng thuận về một văn kiện chung. Nga và Ả Rập Xê Út cũng nằm trong nhóm quốc gia muốn loại bỏ nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O’Brien, đại diện EU tại hội nghị, cho rằng không thể chấp nhận một văn kiện về khí hậu mà không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ thất vọng khi hội nghị không đạt được kết quả tổng thể, đồng thời cảnh báo nhiệt độ liên tục phá kỷ lục, các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng dữ dội và lượng khí thải vẫn ở mức quá cao.

Bất đồng còn xuất hiện quanh đề xuất đưa công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon vào dự thảo. Nhiều quốc gia và tổ chức môi trường lo ngại giải pháp này có thể làm suy yếu nỗ lực cắt giảm tổng lượng khí thải.

Ngoài vấn đề nhiên liệu hóa thạch, các cuộc đàm phán cũng chưa giải quyết được những nội dung quan trọng như hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải. Những vấn đề này sẽ được chuyển sang vòng đàm phán tiếp theo tại Ethiopia vào năm tới.

Dù không đạt được thỏa thuận chung, COP31 vẫn ghi nhận một số tiến triển riêng lẻ. Gần 100 quốc gia đã tham gia cam kết nâng tỷ trọng điện năng trong tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng từ khoảng 21% hiện nay lên 35% vào năm 2035. Mục tiêu này hướng tới thúc đẩy điện khí hóa trong giao thông và sản xuất công nghiệp, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Điều khiến kết quả hội nghị trở nên đáng lo ngại là khủng hoảng khí hậu đang diễn biến nhanh hơn trong khi các cam kết và hành động quốc tế vẫn chưa theo kịp. Đầu năm nay, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cảnh báo thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Thỏa thuận Paris. Các nhà khoa học hiện dự báo mức tăng nhiệt độ toàn cầu có thể đạt từ 2,7 đến 3 độ C vào cuối thế kỷ này.

Theo tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth, tháng 10/2026 ghi nhận mức nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng. Tổ chức này cũng đánh giá có 97% khả năng năm 2026 sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc.

Trước thực tế đó, thất bại trong việc đạt đồng thuận tại COP31 cho thấy khoảng cách giữa mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu và hành động của các quốc gia vẫn còn rất lớn. Như nhà khoa học khí hậu Michael Mann thuộc Đại học Pennsylvania nhận xét, thiên nhiên dường như đã đưa ra lời cảnh báo ngay giữa lúc các cuộc đàm phán khí hậu kết thúc trong thất bại.