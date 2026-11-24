Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm

Hội đồng quản trị Nvidia đã khôi phục chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) cho ông Jensen Huang, chỉ vài ngày sau khi bác bỏ đề nghị trở lại của nhà đồng sáng lập này. Thông tin góp phần thúc đẩy đà tăng mạnh của cổ phiếu Nvidia, kéo các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 23/11.

Hội đồng quản trị Nvidia quyết định khôi phục chức vụ CEO cho nhà đồng sáng lập Jensen Huang, chỉ vài ngày sau khi bác bỏ đề nghị trở lại của ông. Ảnh: AP

Quyết định được đưa ra sau khi ông Huang bày tỏ mong muốn trở lại điều hành công ty. Trước đó, ông đã từ chức ngày 12/11 trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc liên quan đến đời tư, trong đó có mối quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Một số thông tin khác về mối quan hệ giữa ông và một nhân viên Nvidia cũng được đề cập.

Sau khi ông Huang rời vị trí, Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch điều hành Colette Kress tạm thời đảm nhiệm vai trò CEO, còn ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, quyết định từ chức của ông Huang vấp phải sự phản đối từ nhiều nhân viên, cựu nhân viên, nhà đầu tư và những người ủng hộ trong ngành công nghệ. Một chiến dịch trực tuyến mang tên “Stand with Jensen” được phát động, kêu gọi ông trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai ủng hộ ông Huang. Nhà Trắng sau đó đã có những trao đổi với Nvidia và khẳng định không có quan ngại nào về an ninh quốc gia liên quan đến việc ông trở lại điều hành công ty. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và tin tưởng việc khôi phục chức vụ cho ông Huang không gây ra rủi ro về an ninh quốc gia.

Phản ứng trước thông tin này, trong phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng 31,5%, gần mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2000. Đà tăng này giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi đáng kể sau một tuần giao dịch ảm đạm trước đó.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,7%, lên 7.237,17 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Nasdaq Composite tăng 6,5%, lên 24.089,56 điểm, trong khi Dow Jones tăng gần 1.448 điểm, tương đương khoảng 3%, lên 49.595,31 điểm. Các chỉ số chính đã phục hồi hơn một nửa mức giảm của tuần trước.

Một số cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng tăng mạnh. Cổ phiếu CoreWeave tăng 22,3%, GE Vernova tăng 8,2% và Caterpillar tăng 7,2%. Trong khi đó, cổ phiếu Oracle tăng 12,3% sau khi công ty cho biết đã có nguồn tài chính để thực hiện thỏa thuận cung cấp năng lực điện toán cho OpenAI.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn theo dõi những rủi ro liên quan đến khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo, nguy cơ các quy định mới từ Quốc hội Mỹ và mặt bằng lãi suất trái phiếu ở mức cao. Một số chuyên gia nhận định hoạt động đầu tư vào hạ tầng AI có thể chậm lại hoặc trở nên chọn lọc hơn, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy lĩnh vực này sẽ sụp đổ.

Theo FactSet, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được dự báo tăng gần 33%. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của ông Jensen Huang tại Nvidia được xem là một yếu tố giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư, sau giai đoạn thị trường chịu áp lực bán mạnh.