Chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi S&P 500 lao dốc 3,7%, rơi vào vùng điều chỉnh

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11, sau khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ kéo chỉ số S&P 500 giảm 3,7% trong phiên cuối tuần trước, đẩy chỉ số này vào vùng điều chỉnh.

Nhân viên giao dịch theo dõi các màn hình hiển thị chỉ số Kospi và tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và won Hàn Quốc tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/11/2026. Ảnh: AP

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 5,8%, xuống 4.586,80 điểm. Cổ phiếu Samsung Electronics mất 5,5%, trong khi SK Hynix giảm 4,9%. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,8%, còn Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm 1,4%. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 0,6%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia giảm nhẹ 0,1%. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Trái ngược với diễn biến tại châu Á, hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 1,9% vào đầu phiên giao dịch ngày 23/11; hợp đồng tương lai của Dow Jones cũng tăng 1,6%.

Trong phiên cuối tuần trước, S&P 500 giảm hơn 3%, chính thức rơi vào vùng điều chỉnh sau khi mất hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,3%, lùi xuống dưới mốc đầu năm, trong khi Dow Jones mất 1,9%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025, S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh.

Áp lực bán tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất chip như Nvidia, Micron Technology, Broadcom và Advanced Micro Devices. Nhiều công ty liên quan đến hạ tầng AI như Corning và Bloom Energy cũng chịu ảnh hưởng. Nvidia, một trong những biểu tượng của làn sóng bùng nổ AI, đã giảm giá trong 9/10 phiên giao dịch gần nhất, mất hơn 30% kể từ đầu tháng. Diễn biến này phản ánh lo ngại về mức định giá cao của cổ phiếu AI và khoản chi tiêu lớn của các doanh nghiệp cho lĩnh vực này.

Anthropic, công ty phát triển công cụ AI Claude, cũng giảm 8,5% trong phiên cuối tuần, xuống còn 88,91 USD/cổ phiếu, nhưng vẫn cao hơn mức giá IPO 83 USD. Cổ phiếu công ty hiện thấp hơn khoảng 23% so với mức đỉnh 115,10 USD thiết lập trong phiên giao dịch đầu tiên hôm 19/11.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 0,5%, xuống 92,10 USD/thùng; dầu thô tiêu chuẩn của Mỹ giảm 0,3%, còn 83,13 USD/thùng. Đồng USD tăng lên 158,88 yen Nhật, trong khi đồng euro nhích lên 1,10987 USD.