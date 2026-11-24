Hành trình đưa gà tây trở thành món ăn chính trong ngày Lễ Tạ ơn

Từ loài chim hoang dã có nguồn gốc lâu đời ở Bắc Mỹ, gà tây đã trải qua hành trình hàng nghìn năm, từ quá trình thuần hóa, lan rộng sang châu Âu rồi trở lại châu Mỹ, trước khi trở thành món ăn biểu tượng trong ngày Lễ Tạ ơn của người Mỹ.

Từ một loài chim hoang dã có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, gà tây dần trở thành món ăn biểu tượng trong ngày Lễ Tạ ơn của người Mỹ. Ảnh minh hoạ: AI

Gà tây cùng họ với gà nhà, gà gô và chim cút, đã sinh sống tại Bắc Mỹ từ hàng chục triệu năm trước. Xương của một loài gà tây hiện đã tuyệt chủng, được gọi là gà tây California, từng được tìm thấy tại các hố nhựa đường La Brea.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang xác định thời điểm và địa điểm gà tây lần đầu được thuần hóa. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện có cho thấy quá trình này diễn ra tại miền Trung Mexico cách đây khoảng 2.500-3.000 năm, theo bà Erin Thornton, Phó Giáo sư Nhân học tại Đại học Bang Washington. Bằng chứng khảo cổ học cho thấy vào thời kỳ đó, gà tây bắt đầu ăn ngô do con người cung cấp và ngày càng được sử dụng trong các nghi lễ, trong đó có nghi thức mai táng.

Vào những năm 1500, các nhà chinh phục Tây Ban Nha bắt gặp gà tây đã được thuần hóa tại Mexico và đưa một số con về châu Âu. Loài chim này nhanh chóng phổ biến tại đây. Khoảng một thế kỷ sau, những người châu Âu di cư sang châu Mỹ, trong đó có người Anh thành lập khu định cư Jamestown ở bang Virginia, đã mang theo gà tây thuần hóa từ châu Âu và lai chúng với gà tây hoang dã dọc bờ biển phía Đông. Những giống lai hình thành từ quá trình này, chẳng hạn như Standard Bronze, vẫn tồn tại đến ngày nay.

Khi những người hành hương Pilgrims và người Wampanoag tổ chức bữa tiệc Lễ Tạ ơn nổi tiếng vào năm 1621, rất có thể thịt hươu mới là món chính, theo ông Elan Abrell, Phó Giáo sư tại Đại học Wesleyan. Gà tây có thể chỉ là món ăn phụ, bên cạnh thịt vịt, ngỗng và các loại hải sản có vỏ.

Đến năm 1789, vị thế của gà tây đã tăng lên. Khi đó, Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington tuyên bố tổ chức một ngày lễ ở cấp quốc gia dành cho việc tạ ơn và cầu nguyện. Gà tây được quảng bá như một món ăn đặc trưng của Mỹ, trong bối cảnh quốc gia non trẻ này muốn khẳng định bản sắc riêng, tách biệt với nước Anh, ông Abrell cho biết.

Trong một bức thư gửi con gái, Benjamin Franklin từng so sánh gà tây với đại bàng đầu trắng và đánh giá đây là loài chim bản địa đáng kính của nước Mỹ.

Đến thế kỷ 19, ý tưởng về bữa tiệc Lễ Tạ ơn với món gà tây ở vị trí trung tâm dần được định hình nhờ Sarah Josepha Hale, nhà văn sinh ra tại bang New Hampshire và là tác giả cuốn sách “Mary Had a Little Lamb”. Bà Hale là biên tập viên của tạp chí Godey’s Lady’s Book, một ấn phẩm nổi tiếng thời bấy giờ. Trên tạp chí, bà vận động tổ chức ngày Lễ Tạ ơn trên toàn quốc nhằm đoàn kết đất nước. Bà cũng gửi kiến nghị tới Quốc hội và 5 đời tổng thống Mỹ, thúc đẩy việc thành lập ngày lễ này. Đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln chính thức thiết lập ngày Lễ Tạ ơn.

Không chỉ vận động thành lập ngày lễ, bà Hale còn góp phần định hình thực đơn cho dịp này. Trong cuốn tiểu thuyết “Northwood: A Tale of New England” xuất bản năm 1827, bà dành hẳn một chương mô tả bữa tiệc Lễ Tạ ơn lý tưởng, với món gà tây quay nhồi nhân đặt ở vị trí đầu bàn, ăn kèm nước sốt thịt và bánh bí ngô.