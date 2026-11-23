Container hàng hải cải tạo thành không gian hỗ trợ sức khỏe tinh thần tại Nam Phi

Một container hàng hải cũ tại khu dân cư thu nhập thấp ở Nam Phi được cải tạo thành phòng kích thích giác quan, ban đầu dành cho trẻ em có vấn đề về phát triển. Sau đó, nơi đây còn trở thành điểm giúp các bậc cha mẹ, người chăm sóc và cả người trưởng thành giải tỏa căng thẳng, trong bối cảnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại nước này còn nhiều hạn chế.

Các thiết bị vui chơi và vật dụng kích thích giác quan bên ngoài một container hàng hải được cải tạo thành phòng kích thích giác quan nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại Orange Farm, Nam Phi, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Sisanda Hani bước vào container đặt tại một trung tâm cộng đồng, cởi giày rồi thả mình xuống bể bóng nhựa màu xanh. Người mẹ 40 tuổi có con trai mắc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) và động kinh để những quả bóng bao phủ cơ thể rồi hét lớn.

Với bà Hani, tiếng hét ấy là cách giải tỏa những áp lực dồn nén trong lòng.

Container được tổ chức phi lợi nhuận Afrika Tikkun cải tạo thành “phòng cảm giác”, khai trương hồi tháng 4 tại Orange Farm, khu dân cư thu nhập thấp phía Nam thành phố Johannesburg. Không gian ban đầu được thiết kế dành cho trẻ nhỏ có các vấn đề về phát triển, nhưng sau đó mở rộng thành nơi hỗ trợ cả phụ huynh và người chăm sóc.

Không gian giúp người chăm sóc giải tỏa căng thẳng

Căn phòng được bố trí với nhiều màu sắc và chất liệu, mô phỏng thế giới dưới nước. Đèn trang trí, rèm kết hạt, cá làm từ giấy bạc, gương nhỏ, võng và đệm vải bố tạo nên không gian đa dạng về hình ảnh, xúc giác. Bên ngoài có các khúc gỗ tập giữ thăng bằng, khu vực chơi với cát, nước và xích đu.

Người dân địa phương cũng tham gia thiết kế, tự làm các vật dụng kích thích giác quan từ vật liệu tái chế trong những buổi hướng dẫn do Afrika Tikkun phối hợp với đối tác Sensory-Space tổ chức.

Afrika Tikkun giới thiệu đây là cơ sở cộng đồng đầu tiên tại Nam Phi cung cấp không gian kích thích giác quan. Người tham gia chương trình và phụ huynh được đăng ký các buổi trải nghiệm miễn phí. Theo thống kê của tổ chức, nơi đây đã phục vụ 450 học sinh từ 6 đến 18 tuổi, 67 thanh niên và 56 phụ huynh và người chăm sóc.

Bà Hani là một trong những người tham gia thiết kế căn phòng. Việc chăm sóc con trai 19 tuổi khiến người mẹ đơn thân khó duy trì công việc. Ngay cả khi làm việc tạm thời, bà cũng có thể phải bỏ dở để trở về nhà khi con lên cơn co giật. Những lần gặp gỡ người không hiểu tình trạng của con càng khiến bà thêm áp lực.

Ban đầu, bà nghĩ căn phòng chỉ dành cho trẻ em. Sau khi được nhân viên công tác xã hội khuyến khích trải nghiệm, bà nhận thấy mình nhẹ nhõm hơn và có thể bình tĩnh trò chuyện với con thay vì la mắng. Bà cũng cho biết con trai trở nên vui vẻ, bình tĩnh hơn mỗi khi đến đây.

“Chúng tôi thường dồn nén mọi thứ trong lòng, nhưng khi đến đây, tất cả đều được giải tỏa”, bà Hani chia sẻ.

Phòng cảm giác hỗ trợ bên cạnh các buổi trị liệu chuyên môn

Tegan White, nhà trị liệu hoạt động của chương trình, cho biết ánh sáng, âm thanh, chất liệu và các hoạt động vận động giúp người sử dụng khám phá giác quan, điều chỉnh phản ứng của cơ thể. Chẳng hạn, bể bóng tạo sự tiếp xúc trên diện rộng, giúp người tham gia cảm nhận vị trí các chi.

Với người trưởng thành đang căng thẳng, căn phòng còn là nơi họ có thể bình tâm mà không cần diễn đạt cảm xúc bằng lời.

“Ở đây không nhất thiết phải dùng lời nói. Có thể bạn chưa sẵn sàng chia sẻ”, bà White nói.

Annelize Kruger, giảng viên về trị liệu hoạt động tại Đại học Free State, nhận định phòng cảm giác có thể giúp cả trẻ em và người trưởng thành kiểm soát trạng thái căng thẳng, dù các nghiên cứu về lĩnh vực này vẫn còn hạn chế.

“Nhu cầu về cảm giác của chúng ta không biến mất khi trưởng thành”, bà nói.

Tuy nhiên, các hoạt động tại phòng cảm giác chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế trị liệu chuyên nghiệp. Bà Kruger cũng phân biệt việc trải nghiệm phòng cảm giác với liệu pháp tích hợp cảm giác trong điều trị lâm sàng. Phương pháp này sử dụng các hoạt động được thiết kế riêng, dưới sự hướng dẫn của nhà trị liệu hoạt động, giúp người tham gia tìm ra cách làm dịu bản thân để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần tại Nam Phi

Tại Nam Phi, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vẫn là thách thức đối với nhiều người. Năm 2023, Bộ trưởng Y tế khi đó là ông Joe Phaahla cho biết chưa đến 30% số người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần được điều trị. Chính sách sức khỏe tâm thần giai đoạn 2023-2030 của chính phủ cũng thừa nhận tình trạng thiếu nhân lực và dịch vụ phân bổ không đồng đều giữa các tỉnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại châu Phi vẫn thiếu kinh phí và phân tán, đặc biệt ở những cộng đồng khó khăn.

Trong nỗ lực mở rộng hỗ trợ tại cộng đồng, Afrika Tikkun đã đầu tư khoảng 4.700-5.300 USD để xây dựng phòng cảm giác tại Orange Farm. Tổ chức này cũng mở thêm một không gian tương tự ở Cape Town và hy vọng tiếp tục nhân rộng mô hình.