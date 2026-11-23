Đợt IPO kỷ lục của Anthropic làm dấy lên kỳ vọng về làn sóng tài trợ từ thiện khổng lồ

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá kỷ lục 1.500 tỷ USD của Anthropic đang làm dấy lên kỳ vọng về một làn sóng tài trợ từ thiện quy mô lớn, khi công ty cùng các nhà sáng lập và nhân viên dự kiến dành một phần đáng kể tài sản để hỗ trợ các hoạt động xã hội.

Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei ăn mừng cùng các đồng nghiệp trong lễ rung chuông mở cửa tại Nasdaq MarketSite, nhân dịp Anthropic phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở New York, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Công ty phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Claude đã lên kế hoạch dành 5% cổ phần để thành lập Quỹ Phúc lợi Công cộng Anthropic. Trong khi đó, 7 nhà đồng sáng lập tuyên bố sẽ quyên góp 80% cổ phần cá nhân, tương đương khoảng 112 tỷ USD tính theo mức giá tại thời điểm IPO.

Bên cạnh các nhà sáng lập, khoảng 5.300 nhân viên của Anthropic cũng có thể trở thành những nhà tài trợ lớn khi được quyền bán số cổ phiếu đã sở hữu. Công ty hiện có chương trình khuyến khích nhân viên đóng góp cổ phần cho các hoạt động từ thiện, đồng thời đối ứng bằng cổ phiếu phổ thông loại N. Anthropic cũng hợp tác với các đơn vị cung cấp quỹ do người tài trợ đề xuất, giúp nhân viên thực hiện quyên góp thuận lợi và có hiệu quả về thuế.

Triển vọng về nguồn tiền lớn đang thúc đẩy nhiều tổ chức phi lợi nhuận chuẩn bị mở rộng hoạt động. Coefficient Giving, tổ chức đã phân bổ hơn 8 tỷ USD kể từ năm 2014 cho các lĩnh vực y tế toàn cầu, quyền động vật và an toàn AI, hồi tháng 7 đã nâng cam kết tài trợ cho GiveWell lên 1 tỷ USD. Trong khi đó, tổ chức GiveDirectly đang đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng điện thoại di động để có thể hỗ trợ nhiều hộ gia đình nghèo hơn khi nguồn tài trợ tăng lên. Các tổ chức nghiên cứu phúc lợi động vật hoang dã cũng kỳ vọng nhận được thêm sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, dòng tiền từ thiện này có thể chưa xuất hiện ngay lập tức. Nhiều nhân viên Anthropic chưa thể bán hoặc tặng phần lớn cổ phiếu cho đến mùa xuân năm sau. Bên cạnh đó, biến động của thị trường công nghệ và những bất ổn về giá trị cổ phiếu khiến quy mô nguồn tài trợ thực tế vẫn chưa thể xác định.

Các tổ chức phi lợi nhuận cũng thận trọng trước việc tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn lớn trong thời gian ngắn. Theo ông Kumar Garg, Chủ tịch tổ chức Renaissance Philanthropy, việc triển khai nguồn vốn từ thiện không phải là quá trình tự động mà đòi hỏi kế hoạch và cách thức phân bổ phù hợp.

Dù còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn, đợt IPO của Anthropic đang mở ra kỳ vọng về một nguồn lực tài chính mới cho các hoạt động từ thiện, từ chống đói nghèo, chăm sóc sức khỏe toàn cầu đến bảo vệ động vật và nghiên cứu an toàn AI.