Phát hiện chuẩn tinh hình thành 630 triệu năm sau Vụ nổ lớn

Các nhà khoa học vừa phát hiện chuẩn tinh ở khoảng cách xa nhất từng được ghi nhận, hình thành chỉ 630 triệu năm sau Vụ nổ lớn. Phát hiện này lập kỷ lục mới về việc quan sát những thiên thể xuất hiện trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ.

Hình ảnh do kính viễn vọng Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ghi lại, công bố ngày 24/11/2026, cho thấy chuẩn tinh xa nhất từng được phát hiện, xuất hiện dưới dạng chấm đỏ ở chính giữa ảnh. Ảnh: AP

Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 23/11, các nhà khoa học đã phát hiện chuẩn tinh hình thành chỉ 630 triệu năm sau Vụ nổ lớn. Đây là thời điểm rất sớm trong lịch sử 13,8 tỷ năm của vũ trụ, đồng thời phá vỡ các kỷ lục quan sát trước đó.

Ông Julien Wolf thuộc Đài thiên văn Nam Âu, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết hai kỷ lục trước đây chỉ giúp các nhà khoa học quan sát ngược về quá khứ thêm khoảng 15 triệu năm hoặc ít hơn. Trong khi đó, phát hiện mới đưa mốc quan sát lùi thêm gần 40 triệu năm, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong gần một thập kỷ.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy chuẩn tinh khi phân tích hàng triệu dữ liệu từ kính viễn vọng Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Được phóng lên quỹ đạo năm 2023, Euclid có nhiệm vụ khảo sát các thiên hà nhằm tìm hiểu vật chất tối và năng lượng tối, những thành phần chiếm phần lớn vũ trụ và góp phần khiến vũ trụ tiếp tục giãn nở.

Việc phát hiện chuẩn tinh từ giai đoạn rất sớm của vũ trụ vốn đã hiếm. Đáng chú ý, thiên thể này sở hữu hố đen có khối lượng rất lớn, dù tốc độ hấp thụ vật chất xung quanh tương đối chậm. Các nhà khoa học đang quan sát nó ở thời điểm cách đây 13,1 tỷ năm, khi vũ trụ chưa bằng 5% tuổi hiện nay.

Chuẩn tinh được đặt tên là Dun Aonghasa, theo tên một pháo đài đá thời tiền sử trên quần đảo Aran của Ireland. Ông Wolf cho biết tên gọi này gắn với ấn tượng của ông khi đến thăm pháo đài, nơi gợi lên hình ảnh về một chân trời rộng lớn còn đang chờ được khám phá, tương tự những bí ẩn mà chuẩn tinh mới có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu.

Kết quả nghiên cứu được xác nhận bằng dữ liệu từ các kính viễn vọng không gian Hubble, James Webb và nhiều đài quan sát khác trên trái đất cũng như ngoài không gian. Đặc biệt, dữ liệu từ kính viễn vọng Webb cho thấy hố đen ở trung tâm chuẩn tinh có khối lượng tương đương 360 triệu lần mặt trời.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics. Theo ông Wolf, phát hiện này đặt ra câu hỏi lớn về cách một hố đen có thể phát triển lên khối lượng gấp 360 triệu lần mặt trời chỉ 630 triệu năm sau Vụ nổ lớn. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải cho câu hỏi này.

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm kiếm những thiên thể từ buổi bình minh của vũ trụ. Ông Wolf nhận định kỷ lục mới có thể bị phá vỡ chỉ trong vài tháng tới, nhưng cũng có thể tồn tại trong nhiều năm.