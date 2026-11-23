Anh: Sơ tán 12.000 khán giả khỏi buổi hòa nhạc sau sự cố phát tán chất lạ

Hơn 12.000 khán giả được sơ tán khỏi buổi biểu diễn của rapper người Mỹ Don Toliver tại Manchester, Anh, sau khi một chất gây kích ứng chưa xác định phát tán trong đám đông. Hơn 80 người được nhân viên y tế kiểm tra tại hiện trường, trong đó một người phải nhập viện, giới chức địa phương cho biết ngày 23/11.

Rapper Don Toliver biểu diễn tại lễ trao giải BET Awards ở Nhà hát Peacock, Los Angeles, Mỹ, ngày 28/6/2026. Ảnh tư liệu: AP

Cảnh sát Greater Manchester cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 22h ngày 22/11 (giờ địa phương) về việc nhiều người bị ảnh hưởng bởi một chất lạ tại nhà thi đấu Co-op Live. Ban đầu, chất này được cho là hơi cay. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khán giả ho sặc sụa, dùng tay che miệng khi rời khỏi địa điểm tổ chức.

Cảnh sát đã tuyên bố đây là “sự cố nghiêm trọng”, cho phép các lực lượng ứng phó khẩn cấp phối hợp xử lý.

Ben Stevenson, một khán giả có mặt tại buổi diễn, nói với báo Manchester Evening News rằng anh đang đứng trong khu vực khán giả thì bắt đầu ho và cảm thấy ngứa mắt. Theo lời kể của anh, Don Toliver rời sân khấu và hệ thống đèn trong nhà thi đấu được bật sáng. Tuy nhiên, gần một giờ sau, ban tổ chức mới phát thông báo cho biết chương trình phải kết thúc do sự cố ngoài dự kiến và đề nghị khán giả bình tĩnh rời khỏi địa điểm.

Một khán giả khác, Joey Howe, nói với BBC Radio Manchester rằng có “mùi rất khó chịu” và mọi người lập tức đổ ra ngoài.

“Có người được đưa ra ngoài bằng xe lăn, trong tình trạng nghẹt thở. Cảnh tượng thực sự khiến người ta hoảng sợ”, anh kể.

Dịch vụ Cấp cứu Tây Bắc Anh cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện, hơn 80 người được kiểm tra tại hiện trường. Một số trường hợp có biểu hiện kích ứng mắt và đường hô hấp. Công tác khử nhiễm cũng được triển khai tại địa điểm tổ chức như một biện pháp phòng ngừa.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Steph Parker khuyến cáo những người đã rời khỏi buổi diễn nhưng sau đó cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện gần nhất. Bà cho biết lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra để xác định loại chất đã phát tán và nguyên nhân sự việc.

Nhà thi đấu Co-op Live đi vào hoạt động năm 2024, cách nhà thi đấu Manchester khoảng 3,2 km. Tại đây, năm 2017, một vụ đánh bom liều chết xảy ra sau buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande khiến 22 người thiệt mạng. Trong tuyên bố, ban quản lý Co-op Live cho biết đang phối hợp với cảnh sát để xác định nguyên nhân sự cố.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Andy Burnham, ông Tom Wells, gọi vụ việc là “đáng lo ngại sâu sắc”, đồng thời cho biết nhiều gia đình có lý do để lo lắng. Ông kêu gọi công chúng để cảnh sát tiến hành điều tra đầy đủ.

Rapper kiêm ca sĩ Don Toliver, nổi tiếng với dòng nhạc trap và R&B, từng được đề cử giải Grammy và góp giọng trong nhạc phim của trò chơi điện tử mới “Grand Theft Auto”. Theo lịch trình, nghệ sĩ này dự kiến biểu diễn tại nhà thi đấu O2 ở London ngày 23/11 và Wembley Arena ngày 24/11 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Nitrous.