Ấn Độ công bố gói viện trợ 1,6 tỷ USD giúp Nepal khắc phục hậu quả lũ lụt

Ấn Độ ngày 23/11 công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,62 tỷ USD nhằm giúp Nepal tái thiết các khu vực bị tàn phá do lũ lụt, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho nỗ lực phục hồi của quốc gia láng giềng.

Ấn Độ công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,62 tỷ USD nhằm giúp Nepal khắc phục hậu quả trận lũ nghiêm trọng hồi tháng 8 và phục hồi các khu vực bị tàn phá. Ảnh: AP

Theo giới chức Nepal, trận lũ xảy ra ngày 26/8 đã phá hủy nhiều tuyến đường, cầu, nhà máy điện, trang trại và nhà ở, gây thiệt hại ước tính 4,7 tỷ USD. Quỹ Liên hợp quốc ứng phó với tổn thất và thiệt hại cũng cam kết hỗ trợ Nepal khoảng 20 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố khoản viện trợ sau cuộc gặp với Thủ tướng Nepal Balendra Shah tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Shah kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sáu tháng sau khi làn sóng biểu tình buộc cựu Thủ tướng K.P. Sharma Oli rời nhiệm sở.

Thủ tướng Modi cho biết khoản hỗ trợ sẽ giúp khôi phục cơ sở hạ tầng, tái thiết các cộng đồng dân cư và hỗ trợ những người mất nhà cửa, sinh kế do lũ lụt. Thiên tai đã khiến 1.500 người thiệt mạng và hơn 5.200 người mất tích.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, lãnh đạo hai nước cũng tham dự lễ khánh thành trực tuyến một dự án thủy điện và một cơ sở dự trữ dầu tại Nepal, cùng một đường ống dẫn dầu và tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối hai nước.

Nepal có đường biên giới mở với Ấn Độ, cho phép người dân qua lại mà không cần hộ chiếu hoặc thị thực. Ấn Độ từ lâu có ảnh hưởng đáng kể tại quốc gia vùng Himalaya này. Tuy nhiên, quan hệ hai nước từng căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và những cáo buộc can thiệp chính trị.

Mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng tại Nepal thông qua các khoản đầu tư vào sân bay, đường cao tốc và các dự án thủy điện, quốc gia không giáp biển Nepal vẫn phụ thuộc nhiều vào Ấn Độ về nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác. Đồng thời, hợp tác năng lượng giữa hai nước ngày càng mang tính hai chiều, khi Ấn Độ hiện nhập khẩu khoảng 1.200 MW điện từ Nepal.