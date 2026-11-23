Paolo Bulgari, biểu tượng ngành trang sức Italy, qua đời ở tuổi 89

Paolo Bulgari, người góp phần đưa doanh nghiệp trang sức gia đình trở thành thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu, đã qua đời ở tuổi 89. Gia đình ông xác nhận tin buồn, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương, nhắc đến Paolo Bulgari như một nhà kim hoàn xuất sắc và ghi nhận những đóng góp của ông trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông Paolo Bulgari trong một bức ảnh được chụp ngày 14/4/1975 khi rời nơi ở tại Rome, Italy. Ảnh tư liệu: AP

Sinh năm 1937 tại Rome, Paolo Bulgari là cháu trai của Sotirios Voulgaris, một thợ kim hoàn người Hy Lạp đã rời quê hương, định cư tại Italy và thành lập doanh nghiệp trang sức gia đình. Xuất thân từ Paramythia, ngôi làng miền núi thuộc vùng Epirus, tây bắc Hy Lạp, ông Voulgaris vốn nổi tiếng với nghề chế tác trang sức bạc. Sau khi rời Hy Lạp, ông từng sống tại Naples trước khi mở cửa hàng ở Rome và điều chỉnh tên họ gia đình thành Bulgari.

Paolo Bulgari tham gia công việc kinh doanh ngay sau khi rời ghế nhà trường. Làm việc cùng cha là ông Giorgio, ông ban đầu tập trung vào lĩnh vực đá quý, từ đó tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp thiết kế, kinh doanh trang sức.

Dưới sự dẫn dắt của gia đình Bulgari, thương hiệu dần định hình phong cách riêng với những viên đá quý nổi bật, vàng vàng đậm màu, kiểu dáng lớn và cách phối màu táo bạo. Lấy cảm hứng từ La Mã cổ đại và di sản nghệ thuật Italy, phong cách này giúp Bulgari tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều ngôi sao Hollywood, siêu mẫu và giới sưu tập.

Từ giữa những năm 1980, Paolo Bulgari đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tập đoàn. Cùng em trai Nicola và cháu trai Francesco Trapani, ông thúc đẩy quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, đưa thương hiệu hiện diện tại các thị trường xa xỉ lớn như New York, Paris, Geneva và Monte Carlo. Công ty cũng phát triển thêm các dòng sản phẩm đồng hồ, nước hoa, đồ da và sau đó là khách sạn. Những món trang sức của Bulgari được nhiều ngôi sao nổi tiếng sử dụng, trong đó có Elizabeth Taylor và Zendaya.

Năm 2011, gia đình Bulgari bán cổ phần chi phối tại công ty cho tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH trong thương vụ trị giá hơn 5 tỷ USD, chấm dứt nhiều thập kỷ trực tiếp kiểm soát doanh nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Paolo Bulgari cũng quan tâm đến các hoạt động xã hội. Năm 2019, ông cùng vợ thành lập Quỹ Paolo Bulgari nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên tại những khu dân cư khó khăn ở ngoại ô Rome thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo nghề.

Tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 23/11 tại Vương cung thánh đường Santa Croce ở Rome.