Sự cố hệ thống của Delta khiến hàng nghìn chuyến bay bị chậm dịp Lễ Tạ ơn

Khoảng 2.000 chuyến bay của hãng hàng không Delta, tương đương 58% tổng số chuyến bay, bị chậm tính đến tối 22/11 do hệ thống tự động tính toán trọng lượng máy bay gặp trục trặc, trong bối cảnh nhu cầu đi lại trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ tăng cao.

Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson tại Atlanta, Mỹ, ngày 22/11, ghi nhận tình trạng chậm chuyến hàng loạt sau sự cố hệ thống tự động tính toán trọng lượng máy bay của hãng hàng không Delta. Ảnh tư liệu: AP

Delta cho biết các nhân viên đã phải tính toán thủ công để bảo đảm máy bay không vượt quá giới hạn trọng lượng cho phép và có thể cất cánh. Vài giờ sau, hãng thông báo hệ thống tự động đã hoạt động trở lại, nhưng lịch trình các chuyến bay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trong khoảng một giờ đối với một số chuyến bay đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, trung tâm hoạt động của Delta và là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới.

FAA nhấn mạnh việc tuân thủ giới hạn về trọng lượng và cân bằng tải là yếu tố quan trọng đối với an toàn bay. Máy bay vượt quá giới hạn này có thể bị ảnh hưởng đến tính toàn vẹn kết cấu. Cơ quan này cũng khẳng định sự cố của Delta không liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, tại sân bay Atlanta, khoảng 58% chuyến bay khởi hành và 50% chuyến bay đến bị chậm. Phần lớn các chuyến bay tại sân bay này do Delta khai thác.

Delta cho biết khoảng 70% số chuyến bay bị chậm và hủy có liên quan đến sự cố hệ thống tự động hóa, phần còn lại do thời tiết bất lợi. Hãng đã xin lỗi hành khách, đồng thời hỗ trợ đổi chuyến, cung cấp suất ăn, phòng khách sạn và hoàn tiền đối với các chuyến bay bị hủy.

Sự cố xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, một trong những giai đoạn đi lại bận rộn nhất tại Mỹ. Đầu tháng này, một trục trặc trong mạng lưới của FAA từng khiến hoạt động bay trên toàn quốc phải tạm dừng hơn 4 giờ, lâu nhất trong vòng 25 năm. Sau đó, United Airlines cũng gặp sự cố hệ thống, buộc phải hoãn các chuyến bay khởi hành.