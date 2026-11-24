Hàn Quốc điều tiêm kích khi máy bay Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không

Hàn Quốc ngày 24/11 đã điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện nhiều máy bay quân sự Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Đảo Ulleung, Hàn Quốc, nơi chính quyền phát cảnh báo sơ tán người dân ngày 24/11 sau khi phát hiện máy bay quân sự Nga gần khu vực. Ảnh tư liệu: AP (chụp ngày 14/7/2024)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Nga đã đi vào vùng nhận dạng phòng không và tiến sát không phận khu vực đảo Ulleung, khiến quân đội phải triển khai tiêm kích để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Sau đó, các máy bay Nga đã rời khỏi khu vực.

Trước đó, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc phát cảnh báo máy bay Nga xâm phạm không phận nước này, đồng thời yêu cầu người dân trên đảo Ulleung sơ tán đến các công trình ngầm hoặc tòa nhà. Lệnh sơ tán được phát lúc khoảng 7 giờ 52 phút sáng nhưng chỉ 3 phút sau đã được dỡ bỏ, khi cơ quan chức năng thông báo máy bay đã rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jang Do-young cho biết quân đội đang xem xét nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong thông tin giữa các cơ quan. Ông cũng cho rằng chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang có thể đã phát nhầm tin nhắn diễn tập. Không có sự gián đoạn nghiêm trọng nào được ghi nhận trên đảo Ulleung, nơi có khoảng 9.000 người sinh sống.

Ông Jang cho biết máy bay Nga đã nhiều lần đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc trong năm nay. Quân đội nước này dự kiến gửi phản đối tới Nga thông qua tùy viên quân sự. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc không công bố số lượng và chủng loại máy bay Nga được phát hiện.

Vùng nhận dạng phòng không là khu vực nằm bên ngoài không phận lãnh thổ, được thiết lập để giúp quân đội nhận diện, theo dõi và ứng phó với máy bay nước ngoài tiếp cận. Việc máy bay đi vào khu vực này không đồng nghĩa với hành động xâm phạm không phận lãnh thổ.

Vụ việc diễn ra một tuần sau khi Hàn Quốc cũng điều động tiêm kích để ứng phó với nhiều máy bay quân sự Nga mà nước này cho biết đã tạm thời đi vào vùng nhận dạng phòng không. Cùng ngày, Nhật Bản phản đối Matxcova sau khi phát hiện hai máy bay nghi của Nga đi vào không phận nước này ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam.

Trước đó, năm 2019, Hàn Quốc từng bắn cảnh cáo một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga sau khi máy bay này đi vào không phận lãnh thổ Hàn Quốc gần đảo Dokdo trong một chuyến tuần tra chung với máy bay ném bom Nga và Trung Quốc. Khi đó, Matxcova phủ nhận vi phạm không phận Hàn Quốc.