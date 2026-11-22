Người trưởng thành tại Mỹ kết bạn qua trò chơi cờ bàn để xua tan cô đơn

Thay vì dành thời gian trước màn hình điện thoại, ngày càng nhiều người trưởng thành tại Mỹ tìm đến các buổi chơi board game (trò chơi cờ bàn) để gặp gỡ, kết bạn và giảm cảm giác cô đơn. Tại thành phố Denver, một nhóm chơi nhỏ đã phát triển thành cộng đồng hơn 40 thành viên, gặp nhau định kỳ hai lần mỗi tháng.

Người chơi trò chơi board game tại một quán bar ở Denver, bang Colorado, Mỹ. Ảnh: AP

Trong không khí sôi nổi của một buổi chơi Catan tại Denver, bang Colorado, anh Matt Martinez vẫn ngạc nhiên trước số người tham gia cộng đồng Board Game Social do mình đồng sáng lập. Ban đầu, anh chỉ muốn tìm thêm vài người có chung sở thích chơi board game, nhưng hoạt động này nhanh chóng thu hút hàng chục người.

“Tôi không ngờ lại có nhiều người tham gia đến vậy. Bình thường, tôi còn khó mời được ba người đến nhà chơi board game. Vì thế, việc đông người đến như thế này thực sự khiến tôi bất ngờ” - Martinez chia sẻ.

Sự phát triển của Board Game Social phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của các trò chơi board game tại Mỹ. Hơn 900 nhóm chơi board game đã được thành lập trên nền tảng Meetup khắp cả nước, từ Washington D.C., Los Angeles đến New York, khi nhiều người muốn giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tìm kiếm các hoạt động giao lưu trực tiếp.

Cách bàn chơi của Martinez không xa, một nhóm khác đang hào hứng với trò Taboo, trong đó hai đội thi nhau đoán từ khóa mà không được sử dụng những từ bị cấm. Những tiếng cười và cuộc tranh luận sôi nổi khiến khoảng cách giữa những người vốn xa lạ dần được thu hẹp.

Anh Jim Abajian, một người tham gia, cho rằng trò chơi giúp việc kết bạn trở nên tự nhiên hơn, bởi mọi người không cần loay hoay tìm chủ đề bắt chuyện. “Ngày nay, giao tiếp xã hội thực sự rất khó. Bạn phải có điều gì đó thú vị để nói. Vì thế, hoạt động này rất tuyệt, bởi chúng tôi đã có sẵn một điểm chung” - anh Abajian nói.

Với Eric Duvic, làm việc từ xa là một trong những nguyên nhân khiến người trưởng thành có ít cơ hội xây dựng tình bạn. Khi không còn môi trường trường học hoặc nơi làm việc để thường xuyên gặp gỡ, việc tìm kiếm những người có chung sở thích trở nên khó khăn hơn.

Còn bà Jude Aiello, một nhân viên công tác xã hội đã nghỉ hưu, nhớ lại thời những buổi khiêu vũ cộng đồng là dịp để mọi người gặp nhau thường xuyên. Theo bà, những không gian giao lưu như vậy ngày càng ít đi, khiến việc kết nối xã hội trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với người lớn tuổi.

Board Game Social hiện tổ chức hai buổi gặp mặt mỗi tháng tại Town Hall Collaborative ở Denver, dành cho người từ 21 tuổi trở lên. Người tham gia có thể cùng chơi những trò quen thuộc hoặc thử sức với các trò mới, đồng thời trò chuyện và tìm hiểu nhau qua từng ván chơi.

Theo anh Martinez, việc ngồi cùng bàn chơi đủ lâu giúp những người xa lạ dần phát hiện ra sở thích chung, từ đó có thể hẹn gặp nhau trong những hoạt động khác ngoài board game. “Bạn ngồi cùng một bàn đủ lâu, rồi sẽ nhận ra mình có những sở thích chung với người khác và bắt đầu hẹn nhau tham gia cả những hoạt động khác nữa” - anh Martinez chia sẻ.