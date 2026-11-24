Hàng nghìn tín đồ đạo Sikh từ Ấn Độ đến Pakistan dự lễ kỷ niệm ngày sinh người sáng lập

Hàng nghìn tín đồ đạo Sikh từ Ấn Độ đã tập trung tại miền Đông Pakistan ngày 24/11 để kỷ niệm 557 năm ngày sinh của Guru Nanak, người sáng lập đạo Sikh. Sự kiện diễn ra tại Nankana Sahib, thị trấn thuộc tỉnh Punjab, nơi Guru Nanak chào đời.

Các tín đồ đạo Sikh tham dự một buổi lễ tôn giáo nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của thủ lĩnh tinh thần Baba Guru Nanak Dev tại đền Gurdwara Janam Asthan, Nankana Sahib, gần Lahore, Pakistan, ngày 24/11/2026. Ảnh: AP

Hơn 5.000 tín đồ đã tham dự các nghi lễ tại đền Gurdwara Janam Asthan, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Sikh. Theo Chính phủ Pakistan, nước này đã cấp thị thực cho hơn 3.000 tín đồ Sikh từ Ấn Độ đến tham dự sự kiện. Trước đó, ngày 22/11, hơn 2.300 người đã nhập cảnh qua cửa khẩu Wagah để bắt đầu chuyến hành hương. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 20.000-25.000 tín đồ từ Pakistan và nhiều quốc gia khác tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Trong những bộ trang phục màu cam, xanh lam, vàng và trắng, các tín đồ khiến khuôn viên ngôi đền trở nên rực rỡ sắc màu. Nam giới quấn khăn xếp trên đầu, phụ nữ trùm khăn, cùng cầu nguyện và hát những bài thánh ca. Chính quyền địa phương đã bố trí nơi lưu trú, các bữa ăn miễn phí, hỗ trợ y tế và phương tiện đi lại cho khách hành hương. Hơn 2.500 nhân viên an ninh cũng được triển khai tại các địa điểm quan trọng để bảo đảm an toàn cho sự kiện.

Sau lễ kỷ niệm chính tại Nankana Sahib, đoàn hành hương dự kiến tiếp tục đến thăm nhiều địa điểm linh thiêng khác, trong đó có Gurdwara Sacha Sauda ở Farooqabad, Gurdwara Panja Sahib tại Hassan Abdal và Gurdwara Darbar Sahib ở Kartarpur. Đây đều là những địa danh gắn liền với lịch sử và cuộc đời của Guru Nanak. Đoàn cũng sẽ thăm các đền thờ Sikh ở Lahore trước khi trở về Ấn Độ qua cửa khẩu Wagah vào ngày 1/12.

Nhiều địa điểm linh thiêng của đạo Sikh hiện nằm trên lãnh thổ Pakistan, sau khi Anh phân chia tiểu lục địa Ấn Độ thành hai quốc gia riêng biệt vào năm 1947, sau hai thế kỷ cai trị thuộc địa. Pakistan và Ấn Độ có lịch sử quan hệ căng thẳng kéo dài, chủ yếu xoay quanh khu vực Kashmir đang tranh chấp ở dãy Himalaya. Kể từ khi phân chia, hai nước đã trải qua nhiều cuộc chiến, trong đó có hai cuộc chiến liên quan đến những tuyên bố chủ quyền đối lập đối với khu vực này.