Một năm nhìn lại vụ hỏa hoạn khiến 168 người thiệt mạng ở Hong Kong (Trung Quốc)

Gần một năm sau vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), khiến 168 người thiệt mạng, báo cáo điều tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi công, giám sát và quản lý công trình. Dù một số cá nhân và doanh nghiệp đã bị buộc tội, những người sống sót cùng gia đình các nạn nhân vẫn đang chờ đợi câu trả lời và công lý.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân gần hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, khu Tân Giới, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 1/12/2025. Ảnh: AP

Vụ hỏa hoạn ngày 26/11/2025 bao trùm 7 tòa chung cư cao tầng tại khu Tai Po, phía Bắc Hong Kong, trở thành thảm họa cháy nhà nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa lan nhanh, cướp đi sinh mạng của 168 người và buộc hàng nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa.

Báo cáo của ủy ban điều tra do một thẩm phán đứng đầu xác định vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn, hành vi gian dối trong dự án bảo trì và sự giám sát thiếu chặt chẽ là những yếu tố chính dẫn đến thảm họa. Báo cáo cũng chỉ ra trách nhiệm của cả doanh nghiệp thực hiện công trình lẫn các cơ quan quản lý nhà nước.

Thuốc lá có thể là nguyên nhân gây cháy, vật liệu không đạt chuẩn khiến lửa lan rộng

Các bằng chứng cho thấy đám cháy có thể bắt nguồn từ một điếu thuốc lá làm bén lửa vào giấy trên mái bằng bên ngoài hai căn hộ ở tầng một của tòa Wang Cheong House. Báo cáo ghi nhận nhiều bằng chứng về việc công nhân hút thuốc tại công trường, kể cả trên giàn giáo, dù chính quyền từng nhận được khiếu nại về tình trạng này. Sau vụ cháy, các đầu lọc thuốc lá và nhiều vật liệu cháy dở, trong đó có thùng carton, được tìm thấy trên mái nhà.

Lưới và bạt giàn giáo không có tính năng chống cháy được sử dụng trong dự án bảo trì đã khiến ngọn lửa lan nhanh. Các chuyên gia nhận định nếu lưới giàn giáo đạt tiêu chuẩn chống cháy, đám cháy ban đầu có thể đã tự tắt.

Các tấm xốp che cửa sổ căn hộ cũng góp phần làm lửa lan rộng. Khi gặp nhiệt độ cao, chúng tan chảy, rơi xuống và tạo ra những giọt vật liệu đang cháy, gây ra các đám cháy thứ cấp. Gió còn cuốn những mảnh vật liệu cháy và tàn lửa sang các tòa nhà lân cận.

Phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói. Một số cửa sổ cầu thang bộ bị thay bằng tấm nhôm composite hoặc ván gỗ để thuận tiện cho công nhân, khiến khói tràn vào lối thoát hiểm. Trong khi đó, hệ thống báo cháy của các tòa nhà bị tắt, khiến cư dân có rất ít thời gian sơ tán.

Sai phạm từ các công ty xây dựng đến đội ngũ chuyên môn

Báo cáo điều tra xác định Công ty Kiến trúc Will Power, đơn vị tư vấn dự án, và Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Prestige, nhà thầu chính, là hai bên chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong quá trình cải tạo khu chung cư.

Cụ thể, Prestige đã sử dụng lưới giàn giáo không có tính năng chống cháy và không kiểm soát hiệu quả việc công nhân hút thuốc tại công trường. Trong khi đó, Will Power không có biện pháp ngăn chặn những vi phạm này.

Đáng chú ý, một tháng trước khi xảy ra hỏa hoạn, Will Power thông báo cho Prestige về đợt kiểm tra sắp tới của chính phủ đối với lưới giàn giáo. Sau đó, Prestige vội vàng đặt mua lưới chống cháy để thay thế những tấm lưới ở phần dưới giàn giáo trước khi đoàn kiểm tra đến.

Ủy ban điều tra cũng phát hiện một số nhà thầu và chuyên gia có đăng ký hành nghề đã không thực hiện công việc thực tế nhưng vẫn ký xác nhận các hồ sơ theo quy định để nhận tiền. Trong đó, thanh tra viên đăng ký chịu trách nhiệm giám sát công trình bị xác định đã ký các biểu mẫu một cách máy móc mà không kiểm tra nội dung.

Báo cáo nhận định dự án bảo trì có những “dấu hiệu điển hình của hành vi thông thầu và cạnh tranh không lành mạnh”.

Tháng 6, cảnh sát và cơ quan chống tham nhũng đã truy tố hai công ty Will Power, Prestige cùng 7 cá nhân, trong đó có thanh tra viên phụ trách giám sát công trình. Các bị cáo phải đối mặt với những cáo buộc như ngộ sát và âm mưu gian lận.

Theo giới chức, hai công ty cùng một số cá nhân bị cáo buộc thông đồng che giấu hồ sơ kiện tụng trước đây của Prestige, khiến các chủ sở hữu căn hộ không biết về những thông tin bất lợi liên quan đến nhà thầu này. Hành vi đó được cho là đã giúp Prestige giành được hợp đồng cải tạo khu chung cư trị giá hơn 300 triệu đô la Hong Kong, tương đương trên 38 triệu USD.

Các cơ quan chính phủ cũng bị quy trách nhiệm

Ủy ban điều tra chỉ ra những thiếu sót trong hoạt động của đơn vị kiểm tra độc lập thuộc Cục Nhà ở, Cục Xây dựng, Cục Cứu hỏa và Cục Lao động. Các cơ quan này bị xác định đã không điều tra đầy đủ việc sử dụng tấm xốp, khả năng chống cháy của lưới giàn giáo và các khiếu nại về tình trạng công nhân hút thuốc tại công trường.

Đáng chú ý, năm 2024, đơn vị kiểm tra độc lập không xác minh tính xác thực của giấy chứng nhận khả năng chống cháy của lưới giàn giáo. Tính không hợp lệ của giấy tờ này chỉ được phát hiện sau vụ hỏa hoạn.

Ủy ban cho rằng các cơ quan chức năng đã không phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những vấn đề được phản ánh. Thay vì cùng giải quyết, các đơn vị lại ‘đùn đẩy trách nhiệm’ cho nhau.

Theo báo cáo, nếu các khiếu nại được giải quyết thỏa đáng, những sai phạm và nguy cơ cháy nổ có thể đã được khắc phục trước khi thảm họa xảy ra.

Những người sống sót vẫn tiếp tục chờ đợi công lý

Sau khi báo cáo được công bố hồi tháng trước, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee đã lên tiếng xin lỗi. Ông cho biết Bộ trưởng phụ trách nhà ở đã từ chức để nhận “trách nhiệm chính trị”. Chính quyền cũng công bố một số biện pháp khắc phục, gồm thành lập tổ chức hỗ trợ các chủ sở hữu nhà trong quá trình bảo trì và hình sự hóa hành vi thông thầu trong các dự án này. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm công lý của những người sống sót và gia đình các nạn nhân vẫn chưa kết thúc.

Một cuộc điều tra kéo dài 3 tháng đã được triển khai để xác định liệu các nhân viên chính phủ có thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ hay không. Trong khi đó, các thủ tục truy tố Will Power, Prestige và những cá nhân liên quan vẫn đang được tiến hành.

Hồi tháng 2, một quan chức cho biết chính quyền có xu hướng phá dỡ 7 tòa nhà sau khi mua lại quyền sở hữu nhà ở của các cư dân từng sinh sống tại Wang Fuk Court. Khu đất có thể được chuyển đổi thành công viên hoặc công trình phục vụ cộng đồng, nhưng kế hoạch cụ thể chưa được công bố.

Một năm sau thảm họa, những người bị ảnh hưởng vẫn đang chờ đợi câu trả lời và công lý.