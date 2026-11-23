Tổng thống Indonesia đề cử hai ứng viên thay thế Phó Tổng thống Raka

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 23/11 đề cử Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman và cựu Ngoại trưởng Sugiono làm ứng viên thay thế Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka, người đã từ chức hồi đầu tháng này.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (trái) trao phong bì ghi tên hai ứng viên Phó Tổng thống cho Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Ahmad Muzani tại khuôn viên Quốc hội ở Jakarta, Indonesia, ngày 23/11/2026. Ảnh: AP

Theo Hiến pháp Indonesia, Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR), cơ quan lập pháp cao nhất nước này, có trách nhiệm bầu người thay thế trong vòng 60 ngày, từ hai ứng viên do tổng thống đề cử. Người được lựa chọn sẽ đảm nhiệm phần nhiệm kỳ còn lại.

Chủ tịch MPR Ahmad Muzani cho biết Tổng thống Prabowo đã gửi văn bản đề cử ông Andi Amran Sulaiman và ông Sugiono tới lãnh đạo cơ quan này tại trụ sở Quốc hội ở Jakarta.

“Đây không phải là tình huống mà chúng tôi mong đợi, nhưng đó là thực tế và Indonesia là một quốc gia thượng tôn pháp luật”, Tổng thống Prabowo nói với báo giới sau khi chính thức trình văn bản lên Quốc hội. Ông khẳng định chính phủ sẽ tuân thủ các thủ tục pháp lý và thực hiện trách nhiệm của nhà nước theo đúng Hiến pháp.

Ông Gibran Rakabuming Raka, 39 tuổi, con trai cựu Tổng thống Joko Widodo, đã nộp đơn từ chức ngày 12/11 trong bối cảnh xuất hiện những nghi vấn về điều kiện đảm nhiệm chức vụ của ông, sau khi một số phán quyết gần đây của tòa án đặt dấu hỏi về bằng cấp học vấn của vị Phó Tổng thống. Tổng thống Prabowo đã chính thức chấp thuận đơn từ chức, cho biết ông Raka quyết định rời nhiệm sở “vì lợi ích lớn hơn của quốc gia, nhà nước và nhân dân Indonesia”.

Tổng thống Prabowo cho biết lựa chọn hai ứng viên dựa trên thành tích, quá trình cống hiến, lòng trung thành với đất nước và niềm tin rằng họ có thể phục vụ nhà nước, nhân dân Indonesia một cách tốt nhất.

Trước đó, Chủ tịch MPR Ahmad Muzani cho biết cơ quan này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đặc biệt vào ngày 11/12 để bầu và tuyên thệ nhậm chức cho Phó Tổng thống mới. Một hội đồng thẩm tra gồm 36 thành viên sẽ xem xét tư cách của các ứng viên trước khi họ bước vào vòng lựa chọn. Hội đồng đã tổ chức cuộc họp đầu tiên hôm 20/11 để thảo luận về quy trình đánh giá điều kiện của các ứng viên.