Vì sao việc đưa Jensen Huang trở lại Nvidia giúp thị trường ổn định?

Việc Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia đã góp phần xoa dịu tâm lý lo ngại của giới đầu tư, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ lao dốc và những cảnh báo về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự ổn định này có thể chỉ mang tính tạm thời, khi Nvidia vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Nhà đồng sáng lập Jensen Huang được bổ nhiệm trở lại vị trí CEO Nvidia, chỉ vài ngày sau khi hội đồng quản trị bác bỏ đề nghị tái bổ nhiệm của ông. Ảnh: AP.

Ngay sau khi ông Huang từ chức ngày 12/11, một chiến dịch kêu gọi ông trở lại đã xuất hiện tại Thung lũng Silicon. Nhiều nhân viên và nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, trong đó có Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, cho rằng ông Huang là nhân tố không thể thay thế đối với Nvidia cũng như toàn bộ ngành công nghiệp AI.

Theo những người ủng hộ, ông Huang có vai trò đặc biệt trong việc điều hành chuỗi cung ứng và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh của Nvidia. Nhiều thỏa thuận quan trọng với đối tác được thực hiện dựa trên sự tin tưởng cá nhân và những cam kết trực tiếp của ông, thay vì các hợp đồng bằng văn bản. Vì vậy, sự vắng mặt của ông có thể khiến một số thỏa thuận quan trọng bị ảnh hưởng.

Một yếu tố khác khiến ông Huang được xem là nhân vật then chốt nằm ở vai trò của Nvidia trong hệ sinh thái AI. Công ty không chỉ cung cấp chip mà còn hỗ trợ tài chính cho nhiều khách hàng và đối tác thông qua các thỏa thuận mua lại năng lực tính toán và dịch vụ của họ. Những thỏa thuận này, được gọi là tài trợ vòng tròn, giúp các doanh nghiệp AI có thêm nguồn lực để mua chip Nvidia và mở rộng hoạt động.

Theo chuyên gia phân tích Kathleen Brooks của XTB, sự trở lại của ông Huang cho thấy mô hình tài trợ vòng tròn và quá trình xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn sẽ tiếp tục được duy trì. Đây cũng là điều mà thị trường đón nhận tích cực.

Trước đó, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 1/3 giá trị kể từ ngày 9/11, làm gia tăng lo ngại về khả năng bong bóng AI đang vỡ. Đến ngày 21/11, chỉ số S&P 500 giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần đây, chính thức bước vào vùng điều chỉnh của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động để đưa ông Huang trở lại vị trí CEO. Ông Trump thừa nhận sự can thiệp của mình có vai trò quan trọng trong quyết định của hội đồng quản trị Nvidia. Ngày 23/11, sau khi ông Huang trở lại, cổ phiếu Nvidia tăng 31,5%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 4,7%, bù đắp hơn một nửa mức giảm của tuần trước đó.

Tuy nhiên, việc ông Huang trở lại cũng chưa đồng nghĩa với những khó khăn của Nvidia đã được giải quyết. Ông đang đối mặt với các cuộc điều tra của Quốc hội, những vụ kiện và cuộc điều tra do một công ty luật được hội đồng quản trị Nvidia thuê thực hiện.

Nvidia cũng cảnh báo trong một báo cáo gần đây rằng hãng có thể không cần sử dụng hết năng lực tính toán mà mình đã cam kết mua. Điều này làm dấy lên lo ngại về những rủi ro tài chính trong các thỏa thuận hợp tác giữa Nvidia và các doanh nghiệp AI.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên đảng Dân chủ, cho biết Ủy ban Ngân hàng mà bà sẽ đứng đầu vào năm tới sẽ xem xét việc Nvidia có tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu hay không. Bà cũng yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump giải thích những ý kiến từ các quan chức cấp cao đã được đưa ra để ủng hộ việc khôi phục chức vụ cho ông Huang.

Như vậy, sự trở lại của Jensen Huang đã giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư vào Nvidia và phần nào xoa dịu những lo ngại trên thị trường công nghệ. Tuy nhiên, những rủi ro liên quan đến mô hình tài chính của ngành AI, hoạt động quản trị doanh nghiệp và các cuộc điều tra đang chờ phía trước cho thấy sự ổn định hiện nay vẫn chưa thực sự bền vững.