Indonesia chạy đua tìm kiếm 34 công nhân mất tích sau vụ cháy nhà máy bánh kẹo

Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 23/11 tiếp tục tìm kiếm 34 công nhân mất tích sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà máy bánh kẹo ở tỉnh Banten, phía Tây thủ đô Jakarta.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra hiện trường nhà máy bánh kẹo sau vụ hỏa hoạn tại Cikande, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

Vụ cháy bùng phát hôm 21/11 tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia. Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng 14 giờ để khống chế cơ bản đám cháy đã lan rộng trong tòa nhà 3 tầng.

Theo các quan chức, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khoảng 300 công nhân đang có mặt bên trong nhà máy. Trong số này, 63 người được cho là ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chủ yếu tại tầng 2, nơi ngọn lửa bắt nguồn từ một thiết bị làm mát.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 29 công nhân, trong đó 5 người phải nhập viện. Tuy nhiên, 34 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), hơn 500 nhân viên cứu hộ, gồm quân đội, cảnh sát, Hội Chữ thập đỏ Indonesia và các tình nguyện viên, đã tham gia ứng phó sự cố. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân trong khu vực rộng khoảng 2.000 m², trong khi người thân các công nhân thấp thỏm chờ tin.

Basarnas chưa đưa ra con số người thiệt mạng, nhưng cho biết lực lượng cứu hộ đã thu gom các phần thi thể, đặt trong 24 túi để phục vụ công tác nhận dạng pháp y.

Nhà máy PT Fonusa Agung Mulia sản xuất các loại kẹo sữa và đồ ăn nhẹ mang thương hiệu Milkita của Indonesia. Sản phẩm của hãng được xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Những năm gần đây, Indonesia liên tiếp xảy ra các vụ cháy công nghiệp gây chết người, làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động cũng như công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp tại các cơ sở sản xuất.