Các quốc đảo Thái Bình Dương tận dụng lợi ích địa chính trị để có thêm nguồn lực ứng phó biến đổi khí hậu

Các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương muốn tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc nhằm thu hút thêm nguồn tài chính giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bãi biển ở Melekeok, Palau, chỉ còn lại một dải nhỏ do mực nước biển dâng. Ảnh: AP.

Tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau trong tuần này, biến đổi khí hậu tiếp tục là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Các nhà lãnh đạo cho rằng khu vực thường trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc, trong khi những quốc đảo nhỏ lại đang rất cần nguồn lực để đối phó với nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. kêu gọi các quốc gia muốn tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương hãy hỗ trợ trực tiếp các dự án khí hậu, thay vì chỉ cạnh tranh ảnh hưởng. Ông cũng thúc đẩy mục tiêu đưa khu vực trở thành nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo.

Tình trạng tại Melekeok, một cộng đồng khoảng 300 người trên đảo lớn nhất của Palau, cho thấy nhu cầu cấp thiết này. Mỗi khi biển động, nước biển tràn vào nhà dân. Người dân đã có kế hoạch chuyển vào sâu trong đất liền, nhưng tiến độ chậm do thiếu kinh phí.

Bol Sebalt, 43 tuổi, một người dân Melekeok, cho biết khu dân cư mới trong đất liền hiện mới chỉ có cô sinh sống. Hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng vẫn chưa được hoàn thiện do nguồn kinh phí được cấp nhỏ giọt.

“Chúng ta đang không thể di dời người dân đủ nhanh trước tốc độ biến đổi khí hậu” - cô Sebalt nói.

Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương cảnh báo khu vực không còn nhiều thời gian để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho rằng nhiệt độ toàn cầu sẽ vượt mức tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong vài năm tới.

Theo Tổ chức Khoa học Khu vực Thái Bình Dương, nước biển ấm lên có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các vùng biển đánh bắt cá ngừ, vốn cung cấp khoảng 30% sản lượng cá ngừ toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến các khu rừng ngập mặn.

“Không còn con đường nào khác. Đối với chúng tôi, cách duy nhất để tồn tại là tiếp tục nỗ lực giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C, để người dân có thể tiếp tục sống trên chính quê hương mình.”- Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Tuvalu Maina Talia chia sẻ.

Tuy nhiên, việc biến sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc thành nguồn hỗ trợ cho ứng phó biến đổi khí hậu vẫn không dễ dàng. Một quỹ do các nước Thái Bình Dương quản lý nhằm tài trợ trực tiếp cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn chưa huy động được nguồn đóng góp như kỳ vọng từ các nhà tài trợ lớn.

Các nhà lãnh đạo khu vực mong muốn các cường quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, qua đó giúp các quốc đảo bảo vệ cộng đồng và người dân trước những tác động ngày càng lớn của khí hậu.