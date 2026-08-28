BHXH Quảng Ninh: Tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH Quảng Ninh siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và kiểm soát thủ tục, hướng tới bộ máy hành chính hiện đại, phục vụ tối đa người dân và doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính được BHXH Quảng Ninh triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Trong đó, BHXH Quảng Ninh xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và lãnh đạo các đơn vị trong tổ chức thực hiện, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cải cách hành chính được BHXH Quảng Ninh triển khai thường xuyên, gắn với tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành tổ chức khoảng 80 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với gần 4.500 người tham dự; phối hợp tổ chức 3 gian hàng tư vấn tại các ngày hội việc làm. Đồng thời, đăng tải hơn 485 tin, bài, phóng sự; sản xuất gần 22.000 sản phẩm truyền thông; tổ chức 50 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, tư vấn, giải đáp chính sách cho 620 lượt người và hỗ trợ 550 người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

BHXH Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2026.

Một trong những yêu cầu được BHXH Quảng Ninh đặc biệt chú trọng là kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, đúng thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định. Hiện 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng cấp, đồng thời được quản lý trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ và quản lý hồ sơ của ngành. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc tại 100% BHXH cơ sở và các phòng nghiệp vụ. Toàn bộ quy trình thủ tục hành chính được liên thông giữa các bộ phận nghiệp vụ, cũng như giữa BHXH tỉnh và BHXH cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

BHXH Quảng Ninh hiện cung cấp 25/25 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngành duy trì kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nền tảng thanh toán quốc gia và triển khai các dịch vụ liên thông, như đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Cùng với đó, BHXH Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, với trên 90% đơn vị tham gia BHXH sử dụng. Giao dịch điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đạt 87% số đơn vị tham gia BHXH.

Việc thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đến hết ngày 30/6/2026, Quảng Ninh có 128.910 người nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 93% tổng số người hưởng. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa phương thức chi trả, giảm thời gian, chi phí giao dịch cho người hưởng.

Song song với cải cách quy trình, BHXH Quảng Ninh tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ kiểm tra đột xuất đã kiểm tra tại BHXH cơ sở, như: Cẩm Phả, Vân Đồn, Đông Triều và Uông Bí; các đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ kiểm tra tại BHXH cơ sở: Bình Liêu, Quảng Yên, Đông Triều và Móng Cái. Nội dung tập trung vào việc chấp hành văn minh công sở, quy tắc ứng xử, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, niêm yết công khai thủ tục hành chính. Qua kiểm tra, những tồn tại, vướng mắc được kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ; các tập thể, cá nhân thực hiện tốt được biểu dương, trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính liên quan về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, BHXH Quảng Ninh triển khai khảo sát mức độ hài lòng về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2026. Khoảng 1.000 phiếu được phát tới các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH; đồng thời khảo sát trực tuyến qua email, mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và khảo sát trực tiếp thông qua các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, tổ chức chi trả.

Phó Giám đốc BHXH Quảng Ninh Nguyễn Huy Thông cho biết: Khảo sát không chỉ nhằm đo lường mức độ hài lòng, mà còn giúp cơ quan BHXH tiếp nhận phản hồi thực chất, nhận diện những hạn chế trong quá trình phục vụ. Đây là cơ sở để ngành tiếp tục điều chỉnh phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.