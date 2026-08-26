Canada công bố thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Canada đã công bố các mức thuế trả đũa đối với hàng hoá Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước xấu đi nhanh chóng. Canada nhắm tới hơn 700 sản phẩm của Mỹ, với tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu về phản ứng của Canada trước các mức thuế mới của Mỹ tại cuộc họp báo trên Đồi Parliament ở Ottawa. Ảnh: AP

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Canada áp thuế trả đũa lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Canada nhắm tới hơn 700 sản phẩm sản xuất tại Mỹ khi chiến tranh thương mại leo thang. Danh sách không chỉ gồm các mặt hàng công nghiệp mà còn đánh vào những mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như hải sản, phô mai, quần áo, mỹ phẩm và giấy vệ sinh, với một số mặt hàng chịu mức thuế lên tới 50%.

Thuế đối với thép, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cùng các mặt hàng điện tử của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, với các mức thuế 15%, 25% hoặc 50%. Canada áp dụng mức thuế tương ứng với mức thuế Mỹ áp lên từng sản phẩm.

Các quan chức Canada cho biết mục tiêu của biện pháp này không phải để tăng nguồn thu mà nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Canada và giảm nhập khẩu từ Mỹ.

Những mặt hàng chịu mức thuế 50% còn bao gồm một số sản phẩm nhôm, đồ nội thất và hàng may mặc. Thiết bị gia dụng, các sản phẩm sữa, trong đó có phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm thép và nhôm sẽ chịu mức thuế 25%. Các mức thuế trả đũa hiện có của Canada đối với ô tô Mỹ vẫn được duy trì.

Canada khẳng định bảo vệ chủ quyền kinh tế

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết các mức thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ gây ra những hậu quả thực sự đối với người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng Canada trên toàn quốc.

“Canada phải đáp trả và hôm nay chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi không lựa chọn cuộc xung đột này, nhưng khi sự hội nhập kinh tế của chúng ta bị sử dụng để gây sức ép thay vì là nền tảng cho quan hệ đối tác cùng có lợi, chúng ta cần phải đứng lên”, ông Champagne nói.

Bộ trưởng Tài chính Canada cũng cho biết nước này sẽ không chấp nhận những hạn chế đối với quyền lựa chọn các đối tác thương mại.

“Duy trì chủ quyền kinh tế là điều không thể thương lượng. Đó là những gì chúng tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm”, ông Champagne cho biết thêm.

Canada tìm cách giảm tác động đối với nền kinh tế và người tiêu dùng

Canada cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ CAD (5,4 tỷ USD) dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại.

Chính phủ Canada cho biết các mức thuế trả đũa sẽ làm tăng chi phí đối với một số doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng dự kiến tác động tổng thể đối với nền kinh tế sẽ ở mức vừa phải.

Chính phủ cho biết đã cung cấp hơn 30 tỷ CAD (21,7 tỷ USD) hỗ trợ liên quan đến thuế quan kể từ đầu năm 2025 - cao hơn nhiều so với số tiền nước này thu được từ các mức thuế trả đũa nhằm giảm bớt tác động của tranh chấp.

Mỹ và Canada có chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng, nông nghiệp và sản xuất, khiến một cuộc chiến thương mại kéo dài có thể gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp và người lao động ở cả hai bên biên giới.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly kêu gọi người dân mua các sản phẩm Canada khi nước này “khởi động phong trào phản đối những gì đang xảy ra với chúng ta”.