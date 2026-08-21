Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trong tỉnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Trong 24 giờ qua, từ 18 giờ ngày 20/8 đến 18 giờ ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số nơi ở mức cao, như: Bản Sen 176,1mm, đặc khu Cô Tô 144,6mm; phường Cửa Ông 93,9mm… nhiều khu vực khác ghi nhận lượng mưa trên 80-90mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn. Trên nền đất đã ngậm nước sau mưa lớn, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể xảy ra tại nhiều địa phương. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Các khu vực nằm trong diện cảnh báo gồm nhiều xã, phường: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên; đặc khu Cô Tô; đặc khu Vân Đồn; cùng các địa bàn miền núi, biên giới, như: Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Lương Minh, Kỳ Thượng, Quảng Đức, Hải Sơn, Hoành Mô...

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Do đó, người dân tại các khu vực có nguy cơ, cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các thông báo của chính quyền địa phương; hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm, tràn, sông suối khi có mưa lớn; tuyệt đối không đi vào khu vực có dấu hiệu sạt trượt, đất đá rơi hoặc dòng chảy lớn. Đồng thời, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi có tắc nghẽn cống, điểm ngập sâu, sạt lở hoặc sự cố mất an toàn.