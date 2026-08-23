Phường Quang Hanh tiếp nhận 217 đơn vị máu tại chương trình hiến máu tình nguyện

Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Quang Hanh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Hiến máu hôm nay - Sức khỏe ngày mai”.

Đông đảo cán bộ, công chức phường Quang Hanh tham gia hiến máu tình nguyện năm 2026.

Với thông điệp: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân 18 khu phố trên địa bàn phường tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 217 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Hành trình đỏ” năm 2026 với chủ đề “Giọt hồng Đất mỏ - Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Quảng Ninh phát động. Chương trình không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ điều trị, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Quang Hanh.