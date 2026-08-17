Nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái

Chị Trần Thị Hồng Ninh (32 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông, luôn năng động, tận tâm kết nối các nguồn lực xã hội, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, mỗi hoạt động nhân đạo không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cách trao thêm niềm tin, động lực để người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016, chị Trần Thị Hồng Ninh trở về quê hương phường Cẩm Phú (cũ), nay là phường Cửa Ông, lập nghiệp. Cơ duyên đến với công tác Hội Chữ thập đỏ bắt đầu từ những hoạt động tại khu phố Cẩm Phú 1. Từ một hội viên tích cực, bằng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, chị từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, trở thành Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cẩm Phú và nay là phường Cửa Ông.

Với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông, chị Trần Thị Hồng Ninh không chỉ tích cực vận động mà còn trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo chị Trần Thị Hồng Ninh, làm công tác nhân đạo không thể chỉ chờ người khó khăn tìm đến, mà phải chủ động nắm bắt hoàn cảnh, lắng nghe, chia sẻ và kết nối các nguồn lực để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Điểm nổi bật trong hành trình làm công tác nhân đạo của chị là khả năng quy tụ sức mạnh cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, chị đã trực tiếp kết nối, vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 9 ngôi nhà nhân đạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật đang sống trong những căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn. Những mái ấm mới giúp các gia đình có thêm điểm tựa, yên tâm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, chị Trần Thị Hồng Ninh còn chú trọng tạo sinh kế, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tự vươn lên. Chị tích cực kết nối, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, vận động trao thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những sáng kiến của chị là mô hình lắp đặt thiết bị thể dục ngoài trời tại khu phố Cẩm Phú 3 từ nguồn xã hội hóa 15 triệu đồng năm 2022. Từ hiệu quả thực tế, mô hình được nhân rộng tại 100% khu phố, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa người dân.

Chị Trần Thị Hồng Ninh (thứ 2, bên phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông, tại lễ khai mạc Chương trình dạy bơi miễn phí, phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cửa Ông), tháng 7/2026.

Cùng với các hoạt động nhân đạo thường xuyên, chị Trần Thị Hồng Ninh và cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ địa phương tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó có các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024. Tinh thần nhân ái còn được chị lan tỏa qua phong trào hiến máu tình nguyện. Bản thân chị đã 14 lần hiến máu, đồng thời tích cực vận động cán bộ, hội viên và người dân cùng tham gia, góp thêm những đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị Trần Thị Hồng Ninh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng tới những nhóm dễ bị tổn thương, như: Tổ chức lớp học bơi miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật; trao áo phao cho ngư dân; kết nối nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân khó khăn dịp Tết và Tháng Nhân đạo… Chị Ninh chia sẻ: “Tôi chỉ là người kết nối. Khi có sự chung tay của cộng đồng, những lời kêu gọi mới có thể trở thành những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người cần giúp đỡ”.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Năm 2025, chị Trần Thị Hồng Ninh vinh dự là một trong 5 gương mặt tiêu biểu của Quảng Ninh được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI. Từ một hội viên ở khu phố đến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, chị Trần Thị Hồng Ninh vẫn giữ sự nhiệt huyết của những ngày đầu. Hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi chị nằm trong danh sách được giới thiệu bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Với tâm niệm sống vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương, chị đang bền bỉ làm “nhịp cầu nhân ái”, kết nối những tấm lòng với những hoàn cảnh cần sẻ chia, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.