Giải ngân kinh phí đỡ đầu 20 trẻ em

Chiều 7/9, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã giải ngân kinh phí đỡ đầu 20 học sinh đang học tập tại Trường TH&THCS Phương Nam (phường Yên Tử).

Mỗi học sinh được hỗ trợ 12 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 240 triệu đồng. Đây là một trong nhiều hoạt thiết thực Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trao kinh phí đỡ đầu cho 20 học sinh đang học tập tại Trường TH&THCS Phương Nam (phường Yên Tử).

Được biết tính từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã trích kinh phí gần 2 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, cùng với hoạt động đỡ đầu cho 20 học sinh, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi (phường Uông Bí); phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái (phường Yên Tử), đặc biệt là hoạt động nhận đỡ đầu 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Yên Tử với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/em/năm cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Cán bộ, lãnh đạo Công ty Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, mỗi đóng góp của doanh nghiệp đến cộng đồng đều mang theo sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cao. Đó cũng là cách Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn.